Batman et son univers étendu ont en ce moment le vent en poupe chez DC et Warner Bros. Alors que la série Le Pingouin avec Corin Farrell bat son plein sur Max, voilà qu'une nouvelle œuvre spin-off (en plus de celle centrée sur Bane et Deathstroke découverte tout récemment) sur le papier très prometteuse se fait jour. Les fans de la licence semblent en tout cas grandement apprécier la perspective de ce nouveau projet.

Un nouveau projet inattendu mais prometteur dans l'univers Batman

Alors que certains attendent déjà le film d'animation Batman Ninja vs Yakuza League à venir bientôt, DC Studios et Warner Bros. Pictures ajoutent une nouvelle production à surveiller à la liste. Les deux entités ont en effet mis en chantier un autre film d'animation, avec comme mot-clé le fameux Dynamic Duo bien connu des fans. Mais avec un twist de taille, qui n'est apparemment clairement pas pour leur déplaire.

Il n'est en effet cette fois pas question de mettre en scène Batman et Robin, mais plutôt deux Robins. Plus précisément, il s'agira d'une Origin Story s'intéressant à Dick Grayson (qui endosse ensuite l'identité de Nightwing) et Jason Todd (connu plus tard sous le nom de code Red Hood). Nous retrouverons ces deux personnages emblématiques de la bande de Batman à leurs débuts, alors orphelins et essayant de survivre tant bien que mal à base de menus larcins. Dans ce film d'animation, la paire se fait appeler justement le Dynamic Duo.

Cette annonce semble avoir suscité un engouement important auprès des fans de Batman. D'autant que ce nouveau film d'animation prometteur est particulièrement bien entouré. Il sera en effet produit par Matt Reeves (The Batman) et James Gunn. À noter toutefois qu'il ne se place pas dans le DCU. S'agissant de la direction artistique, il serait question d'un mélange entre animation CGI, stop-motion et prises de vue en live-action. Un cocktail pour le moins surprenant, mais qui a le mérite de proposer une formule originale. Il faudra toutefois s'armer de beaucoup de patience pour voir ce que les deux acolytes les plus emblématiques de Batman nous réservent.

Dick Grayson et Jason Todd vont cette fois faire cavalier seuls. © DC/Warner

Source : Deadline