DC souhaite imiter Marvel pour son MCU et veut notamment son Kevin Feige à lui. C'est à dire une tête pensante permettant d'unifier les projets pour créer un DCU cohérent tout en restant intéressant pour les fans. Pour cette périlleuse mission, DC a fait le choix de deux noms bien connus.

Le DCU entre les mains d'une nouvelle direction

Ainsi donc DC Films qui se transforme pour l'occasion en DC Studios vient de nommer James Gunn et Peter Safran à sa tête pour chambouler le DCU. Les deux hommes sont respectivement co-présidents et co-directeurs créatifs pour faire évoluer la marque sur petit et grand écran. Gunn est notamment connu pour son travail sur The Suicide Squad (DC) et Les Gardiens de la Galaxie (Marvel). Peter Safran est lui un producteur avec de l'expérience dans les "-verse" puisqu'il a notamment officié à cette place sur le Conjuring-Verse (Annabelle, La Nonne, Les Dossiers Warren, etc). Reste à voir si le DCU aura autant de succès et de cohérence que cette saga horrifique.

Selon le Hollywood Reporter, Gunn a signé pour un contrat de quatre ans pour une exclusivité DC. On ne risque donc pas de le voir de sitôt sur un film Marvel. D'autant qu'il y a de grandes chances de voir son contrat continuer après cette période.

C'est donc le début d'une toute nouvelle ère pour le DCU et espérons le début d'un grand succès à l'image du MCU.

Qu'attendez-vous personnellement d'un univers DC cinématographique cohérent ?