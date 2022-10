Le chantier Man of Steel 2 va-t-il enfin commencer ? Avec ou sans Henry Cavill en Superman ? Une énorme nouvelle vient de tomber.

Henry Cavill a mis fin aux rumeurs et innombrables questions sur son retour en Superman. Alors, c'est oui ?

Henry Cavill renfile la cape de Superman, c'est officiel !

Henry Cavill a enfin annoncé ce que tout le monde rêvait d'entendre : il reprendra bien son rôle de Superman. Et selon le post Instagram de l'acteur, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Attention en revanche, car son texte contient un énorme spoiler sur le récent film DC Black Adam.

Comme teasé par Dwayne Johnson avant la sortie du film, Henry Cavill fait un caméo dans la scène post-générique de Black Adam. Une fabuleuse idée qui a été à l'initiative de l'ancien catcheur The Rock, contre l'avis de l'ex-président de DC Films Walter Hamada. Ce caméro, qui a mis quand même six ans à se faire, se transforme donc en retour officiel :

Salut tout le monde, Je souhaitais attendre la fin du week-end avant de poster ceci. Parce que je voulais vous donner l'opportunité de voir Black Adam. Maintenant que beaucoup d'entre vous l'ont vu, je désirais officialiser mon retour en tant que Superman. L'image que vous voyez dans le post et ce que vous avez vu dans Black Adam ne sont qu'un tout petit avant-goût des choses à venir. Il y a donc beaucoup de choses pour lesquelles je suis reconnaissant, et j'y viendrai en temps voulu, mais je voulais surtout vous remercier. Merci pour votre soutien et votre patience qui, je vous le promets, sera récompensée.

Alors vers un Man of Steel 2 ? Le temps le dira également mais d'après la rumeur, James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie et de The Suicide Squad, serait en lice pour le mettre en scène.