Rien ne va plus chez Warner et son DCU. Après la remise en question de Superman Man of Steel 2 avec Henry Cavill, Wonder Woman 3 passerait aussi à la trappe.

Les plans de Patty Jenkins et Gal Gadot pour Wonder Woman 3 seraient plus que compromis finalement.

Wonder Woman 3, finito ?!

James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) et Peter Safran ont pris le contrôle de DC Studios et avec eux, le changement, c'est maintenant ! Le duo, qui est une « grande chance » pour cet univers selon Margot Robbie (Harley Quinn), bouleverse déjà tous les projets en chantier au sein de Warner.

Comme nous le rapportions un peu plus tôt, et contre toute attente il faut le dire, Superman Man of Steel 2 serait en danger et le retour d'Henry Cavill par la même occasion. Une décision surprenante puisqu'au mois d'octobre, l'acteur chauffait à blanc les fans sur son comeback. Un choix qui questionne d'autant plus que Man of Steel et Henry Cavill étaient parmi les meilleures choses qui soient arrivées au DCU.

Selon The Hollywood Reporter et leurs sources très fiables, d'autres têtes sont coupées dans le cadre de la restructuration complète du DCU. En l'état, Wonder Woman 3 serait au point mort et même totalement enterré dans sa forme actuelle. Après avoir soumis sa vision à James Gunn, Peter Safran ainsi qu'aux co-présidents/PDG de Warner Bros. Pictures, Michael De Luca et Pamela Adbdy, la réalisatrice Patty Jenskins s'est vue répondre que « ça ne cadrait pas avec les nouveaux plans ». Même si ça ne semble pas le fond du problème, cette annulation permettrait au passage de faire économiser des dizaines de millions à la Warner.

Bon, du coup, pour Wonder Woman 4, ça sent pas bon non plus...