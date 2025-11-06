Des premiers chiffres sont tombés pour la saison 4 de la controversée série The Witcher de Netflix, et l'absence d'Henry Cavill, entre autres déboires, a eu de lourdes conséquences.

Avant même sa diffusion ce 30 octobre 2025 sur Netflix, beaucoup ne donnaient pas cher de la peau de la saison 4 de The Witcher, pourtant l'une des saisons les plus chères de l'histoire de la plateforme avec un budget exorbitant estimé à 221 millions de dollars. Au fil des saisons, la série d'adaptation des romans d'Andrzej Sapkowski n'a fait qu'aller de mal en pis, et le départ d'Henry Cavill après la troisième saison a lancé un signal d'alerte fort aux fans. Une semaine après la sortie de la dernière saison avec Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv, on a une meilleure idée de la situation pour le moins peu enviable du show.

Le Temps du Mépris s'abat plus que jamais sur la série The Witcher de Netflix

Après les critiques très mitigées tant de la part de la presse que des spectateurs à l'égard de la saison 4 de la série Netflix The Witcher, on a désormais une meilleure idée de son audimat, notamment du côté du public britannique et américain. Via What's On Netflix, on apprend notamment qu'elle a rassemblé 7,4 millions de spectateurs au Royaume-Uni dans les quatre jours après sa diffusion, se plaçant à la seconde place pour la plateforme. À titre de comparaison, les deuxième et troisième saisons avaient respectivement comptabilisé 18,5 et 15,2 millions de spectateurs britanniques dans leur première semaine, et la désastreuse série spin-off Blood Origin 4,6 millions.

Aux États-Unis, d'après cette fois la société d'analyse Simba TV, on apprend que le premier épisode de la saison 4 de The Witcher a rassemblé 577 000 foyers, contre 885 000 pour le premier épisode de la saison 3. Soit une baisse de 35% du nombre de spectateurs. Pour rappel, la saison 1 sortie en janvier 2000 avait de son côté rassemblé 76 millions de spectateurs dans les quatre premières semaines de sa diffusion, faisant de cette première saison de The Witcher l'une des plus populaires de toute l'histoire de Netflix.

Dire que ce qui devait être à l'époque le « Game of Thrones » de Netflix a connu un violent déclin semble donc être un doux euphémisme. Bon gré mal gré, il ne reste désormais plus qu'une cinquième et dernière saison pour l'arc The Witcher sur la plateforme au N rouge. Rappelons que celle-ci a bouclé son tournage il y a quelques semaines, et pourrait donc arriver sur Netflix pas plus tard que l'année prochaine. Bon débarras ?

Sources : What's on Netflix ; Samba TV