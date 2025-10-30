La série The Witcher de Netflix fait son retour en force aujourd'hui avec une saison 4 qui risque de se frotter durement à la critique du public avec un changement de taille au casting.

Le Loup blanc est de retour à l'écran. Netflix ramène l'une de ses séries phénomènes pour une saison 4 qui, comme les précédentes, s'annonce spectaculaire. Malgré des choix scénaristiques pas toujours évidents à suivre, The Witcher garde un public fidèle qui sera curieux de découvrir la suite des aventures de Geralt de Riv, désormais incarné par un nouvel acteur.

Le retour tant attendu de la série Netflix The Witcher

Popularisée dans le monde entier grâce aux jeux de CD Projekt, la saga du Sorceleur a connu une expansion sans précédent ces dernières années. Netflix n'est pas étranger à ce phénomène, s'étant octroyé les droits d'adaptation des nouvelles et romans d'Andrzej Sapkowski. Depuis, les projets pleuvent dans tous les sens, mais le moteur de la plateforme pour la licence reste la série live-action The Witcher.

Dès lors, le grand public s'impatiente à l'idée de découvrir la suite des aventures de Geralt, Ciri, Yennefer, Jaskier et toute la fresque des personnages nés de l'esprit de Sapkowski. La saison 4 de The Witcher retracera les événements du cinquième volume de la saga littéraire du Sorceleur. Bien que convalescent, le Loup blanc est reparti sur les routes, à la recherche de sa protégée. Cette dernière, quant à elle, croise la route de plusieurs personnages emblématiques de l'univers, dont la bande des Rats. Quant à la sorcière, elle fait face à ses propres défis pour reformer la ligue.

Si les fans de la première seront curieux de découvrir l'adaptation du Baptême du feu, le grand public aura surtout à cœur de découvrir le remplaçant d'Henry Cavill dans le costume de Geralt. En effet, cette saison 4 de The Witcher accueille Liam Hemsworth pour incarner le célèbre sorceleur. C'est un changement majeur et surtout un risque pour la suite de la série. En gros : ça passe ou ça casse. À vous de vous faire votre avis avec les 8 nouveaux épisodes disponibles dès aujourd'hui sur Netflix.