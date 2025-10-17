À deux semaines de la diffusion de la nouvelle saison de The Witcher sur Netflix, Liam Hemsworth, le nouvel interprète de Geralt de Riv, revient sur son expérience.

Le 30 octobre prochain, soit deux ans après la conclusion de la saison 3, The Witcher reviendra sur Netflix pour une quatrième saison qui, c’est peu de le dire, fait d’ores et déjà couler beaucoup d’encre. Et pour cause, après trois saisons de bons et loyaux services, le très apprécié Henry Cavill a finalement décidé de rendre les armes, la faute à de nombreux désaccords créatifs avec la production du show. De fait, l’arrivée de Liam Hemsworth pour le remplacer n’est pas vue d’un très bon œil par les fans, même si celui-ci tente aujourd’hui de calmer le jeu.

Le nouveau Geralt de Netflix s’exprime sur The Witcher

En effet, parce que The Witcher ne pouvait décemment pas se passer de ce bon vieux Geralt de Riv, Netflix n’a ainsi eu d’autre choix que de trouver un remplaçant à Henry Cavill, qui s’est révélé être Liam Hemsworth. Pour l’acteur d’Hunger Games, il s’agit alors d’un lourd fardeau à porter, les spectateurs de la série se montrant impitoyables à son égard depuis l’annonce de la nouvelle. À l’aube de la diffusion des nouveaux épisodes, la nouvelle tête d’affiche de The Witcher est toutefois déterminée à prouver qu’elle a fait tout son possible pour se montrer digne de la tâche.

« C’était une situation unique, celle de rejoindre une série que quelqu’un d’autre faisait depuis un certain temps. Il y avait évidemment beaucoup de discussions et d’opinions de la part des fans, et je trouve ça génial » assure Hemsworth au micro d’IGN. « Cette série a des fans très passionnés qui s’intéressent à ces personnages et à cet univers. Je l’apprécie. Je le comprends. J’ai mis tout mon cœur dans ce personnage. Je voulais qu’il soit crédible. Je voulais qu’il soit authentique » confie alors la nouvelle star de The Witcher.

« J’espère vraiment que le public appréciera le personnage et mon interprétation… J’ai eu la chance de travailler avec de nombreux acteurs formidables et d’incarner ce personnage merveilleusement complexe qui compte de nombreux fans [de The Witcher]. J’espère que les spectateurs se laisseront emporter par l’aventure. Je suis très reconnaissant d’avoir pu vivre cette expérience » conclut Hemsworth à ce sujet. Et pour s’assurer d’incarner Geralt de Riv de la meilleure des façons, l’acteur n’a pas hésité à donner de sa personne.

Une performance qui a une âme

Car la série The Witcher a beau être une adaptation des romans originaux d’Andrzej Sapkowski, elle reste tout de même largement suivie par la communauté des joueurs. Une communauté naturellement motivée par le succès de The Witcher 3: Wild Hunt, dans lequel Hemsworth s’est alors replongé après avoir obtenu le rôle. « Je venais juste de commencer à jouer [Geralt] et je me suis dit : ‘Je ne sais pas combien de minutes ou d’heures je vais pouvoir passer à incarner ce personnage tout en tournant la série en même temps’ » a-t-il confié à IGN.

« Je l’ai donc rapidement parcouru et ça m’a rappelé ce que j’avais vécu il y a des années lorsque j’y avais joué. À ce moment-là, je ne pensais pas que cela allait m’être d’une grande aide ». Mais cela suffira-t-il pour autant à convaincre les fans de The Witcher ? Seul l’avenir nous le dira. En attendant, la réalisatrice de la série ne manque pas d’éloges vis-à-vis du travail réalisé par Hemsworth. « Il faut quelqu’un qui soit capable d’exceller dans les scènes d’action, qui a une telle présence physique qu’il peut être à la fois intimidant, mais aussi avoir un côté très émotionnel » explique Lauren Schmidt.

« Ce que j’ai vraiment aimé dans le travail de Liam, c’est qu’il a su mélanger ces deux aspects de manière très naturelle. Il n’y avait pas de scènes physiques suivies de scènes émotionnelles. Il a vraiment su transmettre cette chose spécifique, que j’appellerais l’âme. Il apporte son âme au personnage… Cette présence se ressent dans les scènes d’action où il combat les monstres, mais aussi lorsqu’il discute avec Ciri ou Yennefer. C’est quelque chose de vraiment spécial ». Et ce sera à découvrir dans la saison 4 de The Witcher, donc.

Source : IGN