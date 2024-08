The Last of Us 2 a conduit à une vague de haine, à des menaces de mort et au harcèlement de l'équipe du jeu. Et l'histoire pourrait malheureusement se répéter avec la saison 2 de la série.

La saison 2 de la série The Last of Us sera diffusée en 2025 comme confirmé par le premier trailer qui promet du lourd. Un teaser de 24 secondes dans lequel on voit Bella Ramsey (Ellie), Pedro Pascal (Joel), Isaac Dixon (Jeffrey Wright), Isabela Merced (Dina) ainsi qu'un Abby (Kaitlyn Dever). Le nouveau personnage de cette suite qui a suscité de vives réactions, parfois très inquiétantes sur la Toile. Face à la haine de certains, la série a pris une décision forte pour éviter que le pire se produise.

Une actrice de The Last of Us saison 2 en danger ?

La première bande-annonce de la saison 2 de The Last of Us cache une surprise si vous avez des yeux de lynx. Dans ces extraits, on peut apercevoir très furtivement, pour la première fois, le personnage d'Abby incarnée par Kaitlyn Dever (Unbelievable, Traquée...). Un ajout essentiel de la suite de la franchise de Naughty Dog qui a reçu des critiques à ne plus savoir qu'en faire, mais pas pour de bonnes raisons. Cela a été bien au-delà d'avis négatifs puisque certains internautes ont formulé des menaces de mort et ont participé à une vague de harcèlement en toute décontraction. Transphobie, homophobie et antisémitisme (à l'égard de Neil Druckmann), rien n'a été épargné aux équipes de TLOU2.

Laura Bailey, qui double Abby dans le jeu, s'est même confié avec émotion sur les menaces adressées à son fils qui est né pendant la conception du titre. Un déferlement haineux qui aurait pu mal tourner, mais fort heureusement, les paroles ne se sont pas transformées en actes. Le phénomène pourrait-il se reproduire avec la série The Last of Us ? C'est une importante probabilité et la production veut éviter tout incident. Dans l'émission Happy Sad Confused, l'actrice Isabela Merced qui joue Dina a révélé que Kaitlyn Dever était sous haute protection.

« Il y a des gens qui détestent vraiment Abby, qui n'existe pas. Ce n'est pas une vraie personne pour rappel. C'est pour cette raison que Kaitlyn a dû être particulièrement protégée par la sécurité lors du tournage » a expliqué Isabela Merced avant d'ajouter que « Kaitlyn est une personne tellement cool qui ne se laisse pas affectée par les choses ». Il est en tout cas triste de voir que la production de la série The Last of Us soit obligée de prendre de telles précautions.

Source : émission Happy Sad Confused de Josh Horowitz.