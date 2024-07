En attendant sa sortie sur HBO Max, The Last of Us Saison 2 fait l'objet de nouvelles images volées qui nous donnent par ailleurs un premier aperçu d'un personnage très important dans le jeu original.

Après deux premières images officielles nous présentant Joel et Ellie, de nouvelles images volées de The Last of Us Saison 2 centrées sur cette dernière se font jour. L'occasion également de voir pour la première fois l'un de ses compagnons qui la suivra dans sa quête dépeinte avec maestria par Naughty Dog dans Part 2. Une fois de plus, tout cela nous donne furieusement envie de voir ce que donnera le résultat final à sa sortie.

Un personnage central de The Last of Us Saison 2 fait son apparition

Le tournage de la saison 2 poursuit tranquillement son chemin. Les équipes sont en ce moment même au Harbour Green Park de Vancouver au Canada, pour donner vie aux (més)aventures d'Ellie dépeintes dans le jeu de Naughty Dog. À ce titre, de nouvelles images volées nous font voir l'envers du décor en compagnie de Bella Ramsey. Un compagnon de son personnage en profite également pour faire une première apparition officieuse : Jesse, incarné dans la série par Young Mazino.

Cela vient compléter de précédentes images volées de The Last of Us Saison 2 nous présentant Dina. Rappelons que, dans le jeu dont le show est adapté, Ellie occupe une place centrale. C'est visiblement également le cas s'agissant du tournage en cours. Comme pour la précédente saison, la série devrait toutefois sortir des sentiers battus, avec d'autres épisodes flashbacks centrés sur des personnages secondaires de The Last of Us Part 2.

La première saison chapeautée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann nous avait en tout cas déjà montré un indéniable talent pour présenter des décors postapocalyptiques crédibles. Cela ne va visiblement pas changer dans la seconde saison de The Last of Us. En mélangeant des éléments bien réels et de la postproduction, ce nouvel aperçu nous donne l'impression d'y être, ce qui augure du très bon pour le résultat final. Pour cela, rendez-vous donc dans la première moitié de l'année prochaine sur HBO Max.



Images volées de Bella Ramsey (Ellie) et Young Mazino (Jesse).

Source : X.com