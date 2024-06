La série The Last of Us, disponible sur HBO Max, peut-elle continuer après les événements du deuxième jeu ? Le showrunner Craig Mazin apporte une réponse.

The Last of Us Saison 2 prend forme et a fait quelques révélations récemment. Il y aura moins d'épisodes, sept contre neuf, mais la durée de certains d'entre eux pourrait être plus longue. De toute manière, ce n'est pas la quantité ou la longueur qui primera, mais bien la qualité. Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) seront de retour et croiseront la route de l'acteur Jeffrey Wright (Isaac Dixon) et de l'actrice Catherine O'Hara (Beetlejuice 2) dans un rôle inconnu. Une saison 2 qui a beaucoup de choses à raconter, mais qui ne veut pas trop en faire non plus.

La fin de la série The Last of Us déjà dans la tête du créateur ?

La saison 2 de la série The Last of Us devrait être aussi dense que le jeu sur lequel elle s'appuie. « L'histoire que nous avons, celle de The Last of Us 2, est bien plus conséquente que celle du premier jeu. Donc une partie de ce que nous avons dû faire au départ a été de trouver comment raconter cette histoire à travers les saisons. Lorsque vous faites cela, vous devez chercher des points d'arrêt naturels. Et ici, le point d'arrêt nous a semblé être après sept épisodes » a fait savoir le showrunner Craig Mazin.

L'histoire et les événements de The Last of Us 2 sont tellement riches que le créateur, et Neil Druckmann de Naughty Dog, ont déjà prévenu que tout ne sera pas raconté d'emblée. Il faudra une saison 3 voire une saison 4 pour tout traiter de manière qui fasse honneur au matériel d'origine. Et ensuite ? En l'absence de troisième jeu, il n'est pour l'instant pas question de s'aventurer au-delà de quatre saisons.

« En tant que fan, je suis ravi de savoir qu'il pourrait y avoir un troisième jeu The Last of Us. Mais en tant que co-créateur de la série télévisée, il n'y a aucun monde où je voudrais que la série aille au-delà du matériel source à disposition » (via Deadline). Neil Druckmann a renchéri en déclarant que les deux hommes se concentraient uniquement sur les jeux sortis, mais en prenant le temps de bien développer chaque arc et chaque personnage. Malgré cette proximité avec les titres, il a été confirmé qu'il y aurait encore des histoires inédites, mais qui font sens vis-à-vis de l'univers. D'ailleurs, la présence de Catherine O'Hara pourrait être un indice majeur. Certains estiment qu'elle pourrait incarner la prophétesse séraphite qui n'est pas dû exploitée dans la suite.