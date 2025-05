Hier, la mangaka Hiromu Arakawa fêtait son 52e anniversaire. Si elle travaille actuellement sur la série Tsugai - Daemons of the Shadow Realm, on la connaît davantage pour ses précédentes œuvres. Parmi elles, nous pouvons citer Silver Spoon, Nobles Paysans et, surtout, Fullmetal Alchemist. Ce dernier titre jouit d'une réputation sans pareil, comptant parmi les meilleurs encore à ce jour. Mais il s'est achevé il y a quinze ans déjà, alors nous ne pensions pas le voir faire son retour d'une façon aussi inattendue !

Alphonse et Elric reprennent du service dans Fullmetal Alchemist

Au début des années 2000, Fullmetal Alchemist (Hagane no Renkinjutsushi) s'est vite imposé comme une véritable référence dans le monde du manga shōnen. Le titre suit les aventures des frères Alphonse et Edward Elric, dont le destin bascule après avoir tenté de ramené leur défunte mère à la vie en faisant usage de l'alchimie. Or, les lois de l'échange équivalent les rattrapent dans le processus : le plus jeune des deux frères perd son corps, son âme parvenant à trouver refuge dans une armure, tandis que l'aîné y laisse un bras et une jambe. Ensemble, ils restent unis pour tenter de retrouver l'enveloppe charnelle d'Al.

Rencontrant très vite le succès, l'œuvre d'Arakawa a très vite eu droit à plusieurs adaptations. On compte deux anime, dont le second, Brotherhood, est unanimement acclamé par les fans et la critique. Plusieurs films d'animation ont aussi vu le jour, ainsi qu'un film en live-action sorti en 2017. Mais, cette semaine, c'est une nouvelle version de Fullmetal Alchemist qui a fait son entrée sur la toile.

Le manga Fullmetal Alchemist fait officiellement son retour dans une nouvelle forme : le webtoon ! Ce nouveau modèle de la bande-dessiné est avant tout pensé pour l'expérience sur mobile. Ça peut surprendre, mais elle prend une place de plus en plus grande dans le cœur des amateurs de planches. Plusieurs succès ont largement émergés ces dernières années, à l'instar de Solo Leveling qui est actuellement l'un des plus populaires.

Depuis le 7 mai dernier, les lecteurs peuvent redécouvrir l'histoire des frères Elric dans un format vertical sur leur téléphone ou ordinateur. Le webtoon Fullmetal Alchemist est disponible sur la plateforme éponyme Webtoon, en couleur et dans un format vertical repensé pour la lecture sur mobile. Cependant, les fans francophones vont devoir patienter. La série n'est pas encore traduite en VF. Du même coup, elle n'est pas disponible pour le moment sur la version française de la plateforme. Une petite déception donc qui demandera de faire preuve de patience.

© Hiromu Arakawa / Square Enix.