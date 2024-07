La saison 2 de The Last of Us est toujours en tournage, et sans surprise, certains ont réussi à se procurer des images inédites avec deux personnages centraux.

La série The Last of Us devrait au moins avoir deux saisons supplémentaires, après la deuxième. Pour Craig Mazin et Neil Druckmann, il est impossible d'adapter tout les événements en seulement quelques épisodes, d'autant plus que la saison 2 n'en aura que sept. « Nous ne pensons pas que nous allons pouvoir raconter l'histoire à travers deux saisons [2 et 3], parce que nous prenons notre temps. Et que nous empruntons des chemins intéressants, un peu comme nous l'avons fait avec la saison 1 également » a indiqué Craig Mazin, showrunner de la série, dans une interview.

Des images volées d'Ellie & Dina pour la saison 2 de The Last of Us

La saison 2 de The Last of Us arrive en 2025 sur Max. Et au cas où vous faites parties de celles et ceux qui ont découvert le chef d'oeuvre de Naughty Dog avec la série, elle adaptera les événements de The Last of Us 2 et explorera aussi d'autres chemins narratifs. D'où la nécessité selon Craig Mazin et Neil Druckmann d'étaler l'histoire sur plusieurs saisons. Celles et ceux qui ont terminé le jeu le savent, ce récit est rempli de moments forts en émotion, dont un qui a secoué des millions de joueuses et joueurs. Cette suite introduira Dina, la petite amie d'Ellie, qui traversera Seattle avec cette dernière. Et c'est justement de cela dont il est question dans les nouvelles images volées.

Grâce à plusieurs comptes X, des clichés du tournage de The Last of Us Saison 2 ont été balancés sur la Toile. On y voit Ellie et Dina en train de déambuler dans les rues, armes à la main, mais aussi des décors sans les deux actrices. Leur look est fidèle à celui des jeux, comme en témoigne l'emblématique tatouage d'Ellie, à quelques détails près. L'héroine de la franchise ne porte pas ses converses par exemple, ce qui déplait déjà à des internautes.

Certains pointent également du doigt les coupes de cheveux ou encore le fait que les deux femmes paraissent trop jeunes. Une critique qui revient souvent. Même si ces image divisent, des twittos sont quand même hypés par cette saison 2 de The Last of Us, surtout ceux où l'on distingue le tatouage d'Ellie. « LE TATOUTAGE », « Oh mon dieu, le tatouage !!! » peut-on lire sur X.