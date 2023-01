Pour le moment, Sony et PlayStation Productions réussissent leur pari avec la série HBO The Last of Us qui est la meilleure chose qui soit arrivée au jeu vidéo.

La série The Last of Us connaît un franc succès qui profite à tout le monde.

La série The Last of Us attire du monde

Après seulement deux épisodes - disponibles sur Amazon Prime Video -, la série The Last of Us réalise déjà des records historiques et fait mieux que certains programme phares de HBO comme Game of Thrones ou Euphoria. L'épisode 2, diffusé ce dimanche 23 janvier 2023, a été visionné en direct par 5,7 millions de téléspectateurs. Une augmentation de 22% par rapport au premier épisode qui, lui, a été regardé plus de 18 millions de personnes à ce jour.

Autant dire qu'une saison 2 est acquise même si rien n'a été annoncé de manière officielle. On sait juste que celle-ci couvrira les événements de The Last of Us 2 lors de sa saison 2. En coulisses, le casting aurait d'ailleurs déjà eu lieu en partie. L'actrice d'Abby serait déjà connue et semble tout indiquée pour le rôle, du moins sur le plan physique.

Mais inutile de mettre les charrues avant les bœufs et concentrons nous sur le présent. En plus de battre des records sur HBO, l'adaptation fait un bien fou au jeu de Naughty Dog. Au Royaume-Uni, les ventes de The Last of Us Part 1 ont été relancées de 238%, ce qui permet au remake PS5 de faire un retour dans le top 20 des titres les plus vendus. Même chose pour TLOU Remastered sur PS4 qui remonte à la 32ème place du classement anglais avec un pic de l'ordre de 322%. Des pourcentages qui ne veulent rien dire sans chiffres bruts, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la synergie entre la série The Last of Us HBO et le jeu fonctionne bel et bien.