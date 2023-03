La série The Last of Us continue de cartonner chaque début de semaine et sa saison 2 se profile à l’horizon. Elle pourrait d’ailleurs arriver très vite d’après Pedro Pascal.

Evénement dès son annonce, la série The Last of Us de HBO est un carton à l'international. Amazon Prime se frotte les mains et enregistre des audiences record depuis la diffusion de la série sur sa plateforme, tandis que HBO a carrément commandé une saison 2. D'ailleurs, d'après les déclarations de Pedro Pascal, qui campe Joel dans la série, la saison 2 de TLOU pourrait arriver plus vite que prévu.

La saison 2 de The Last of Us bientôt en tournage ? Possible d'après l'acteur

Alors qu’il est en pleine promotion pour la saison 3 de The Mandalorian, gros carton sur Disney +, l’acteur le plus bancable du moment est revenu un instant sur la suite de The Last of Us au micro de The Collider.

Lorsqu’on lui demande s’il a une idée de quand la seconde saison de la série événement pourrait commencer à être tournée, l’acteur répond que cela pourrait commencer directement dans les prochains mois.

En 2023 ? Oh, dans quelle saison sommes-nous maintenant? Nous arrivons au printemps? Alors oui, il y a des chances. Oui. Collider

Une déclaration courte certes, mais qui en dit long. Si la saison 2 est tournée aussi rapidement, il se pourrait donc que celle-ci puisse arriver plus vite qu’on aurait pu le croire. Si pour le moment rien n’est confirmé, un retour de la série courant 2024 pourraient bien être possible, ou au plus tard, début 2025.

Mais pour l’heure, ni le showrunner Craig Mazin ni Neil Druckmann n’est venu daté le lancement du tournage.

En réalité, on ne sait même pas ce que la saison 2 nous réserve. La première saison de The Last of Us n’est pas encore terminée et, bien que l’on se doute que The Last of Us Part 2 sera très certainement traité dans les prochaines saisons, rien ne garantit que ce sera le cas dès le début de la saison 2. Ce qui est sûr en tout cas, c’est que la suite de la série TLOU va être attendue au tournant.

Pour le moment, vous pourrez retrouver un aperçu de l'épisode 8 de la saison 1 qui arrivera dès lundi prochain sur Amazon Prime. Chaque chose en son temps.