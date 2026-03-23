La série The Last of Us de HBO reviendra prochainement pour sa saison 3. Le casting continue de se dévoiler progressivement, mais toutes les annonces ne font pas l'unanimité, et pour cause.

Le tournage de la saison 3 de The Last of Us aurait démarré au Canada. Malgré quelques déceptions avec les derniers épisodes, la suite de l'adaptation du GOTY 2020 devrait être une des nouvelles diffusions événements de HBO. Depuis le début, la série rassemble un public fidèle qui revit sur le petit écran l'aventure post-apocalyptique imaginée par Naughty Dog. La dernière annonce concernant le casting devrait en plus relancer l'intérêt. Ou du moins, aurait dû, car les plus attentifs se sentent trahis par l'un des choix de la production.

Deux nouveaux personnages très attendus pour la série The Last of Us

Les nouveaux noms commencent à se faire jour pour la saison 3 de The Last of Us. Clea DuVall et Jorge Lendeborg Jr. ont récemment été confirmés à la distribution. La première sera une membre des Séraphites ; les fans l'imaginent même déjà dans le rôle d'Emily par sa ressemblance avec le personnage. Le second, quant à lui, viendra remplacer Danny Ramirez qui abandonne le rôle de Manny du fait de problèmes de calendrier. On attend également Patrick Wilson dans la suite, potentiellement pour incarner Jerry Anderson. En plus, deux autres visages rejoignent l'affiche de la série.

En fin de semaine dernière, Deadline a officialisé le recrutement de deux actrices pour des rôles hyper attendus des fans. Ainsi, Michelle Mao, la Rosamund Li de la série Netflix La Chronique des Bridgerton, sera Yara dans l'adaptation de The Last of Us. Elle donnera la réplique à Kyriana Kratter, qui brillait dernièrement dans la série Star Wars Skeleton Crew. Cette dernière campera quant à elle le rôle de Lev, et c'est là que la polémique éclate.



© SIE / Naughty Dog. Michelle Mao sera Yara. © Phil Sharp © SIE / Naughty Dog.



© SIE / Naughty Dog. Kyriana Kratter sera Lev. © SIE / Naughty Dog.

Un casting qui fait débat

Attention, cette partie contient des spoilers

Les fans qui ont joué à The Last of Us 2 connaissent déjà ces nouveaux personnages, une fratrie de Séraphites au cœur de l'arc qui sera adapté dans la saison 3 de la série. Autant ils valident Michelle Mao en tant que Yara. Autant, ça ne passe pas du tout pour Lev. Plus précisément, c'est le fait d'avoir choisi une actrice cisgenre (née femme et qui se sent en adéquation avec son genre attribué à la naissance) qui a du mal à passer.

De fait, Lev est un garçon transgenre. Pour le jeu, Naughty Dog avait d'ailleurs confié le rôle à Ian Alexander, un acteur lui-même transgenre. Dès lors, l'identité du jeune Séraphite ne changeant pas dans la série The Last of Us, l'incompréhension règne chez les fans. « HBO n'a jamais compris TLOU et ça se voit »1 peut-on lire sur les réseaux sociaux. D'autres vont même plus loin dans leurs propos : « Ils ont choisi une femme cisgenre pour incarner l'un des premiers personnages trans masculins importants du monde du jeu vidéo... je hais cette série et j'espère qu'elle disparaîtra »2.

Ces réactions viscérales témoignent de l'importance accordée à la fidélité à l'œuvre originale et, plus encore, à la représentation. Une part du public se sent inévitablement trahi et à juste titre quand on voit que HBO avait auparavant fait des choix inclusifs pour la série The Last of Us, quitte à ajouter des traits à des personnages.

On se rappelle Keivonn Woodard, jeune acteur afro-américain et malentendant, qui jouait Sam dans la saison 1 de The Last of Us. De même, la production avait casté l'acteur·ice non-binaire Noah Lamanna pour incarner Kat dans la saison 2. On peut même mentionner des acteurs de couleur choisi pour des personnages blancs.

Ici, HBO va complètement à contre-courant de ses premières initiatives. La chaîne estime que Kratter a davantage convaincu que les autres au moment des essais. Si une part du public se dit qu'il est compliqué de trouver de jeunes actrices et acteurs transgenres, d'autres ne comprennent pas. Plus que cela, ils ne pardonnent pas.