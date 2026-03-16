La série The Last of Us de HBO aurait bien trouvé un nouvel acteur pour sa saison 3. Si la rumeur dit vraie, cela concernerait un personnage d'importance dans l'histoire générale.

Une nouvelle saison est en production pour la série The Last of Us (HBO). Alors que des leaks1 ont déjà montré les décors en train de se montrer dans la région de Vancouver, alors que le tournage vient ou est sur le point de démarrer, un nouveau nom s'ajoute officieusement au casting. L'adaptation du jeu culte de Naughty Dog aurait bel et bien trouvé celui qui incarnera un personnage charnière.

The Last of Us saison 3 recrute chez les Warren d'après les rumeurs

Les équipes de HBO sont enfin de retour au Canada pour tourner la saison 3 de The Last of Us. Après les événements de la saison 2, beaucoup de questions sont en suspens pour les néophytes qui n'auraient jamais joué au jeu original. Pour l'heure, le nouveau public sait simplement, grâce à la scène de fin et aux déclarations de la production, que la suite se concentrera davantage sur le personnage d'Abby.

Ainsi, la saison 3 de The Last of Us nous embarquera sur les pas de celle qui joue les antagonistes dans les derniers épisodes. Cela promet de nous faire vivre d'autres aventures et, par conséquent, de découvrir tout un panel de nouveaux personnages. Or, nous connaîtrions enfin le visage de l'un d'eux que les fans attendaient certainement au tournant.

C'est l'insider spécialisé dans l'industrie hollywoodienne TheInsneider qui dévoile le pot-aux-roses. Selon ses sources, la série TLOU de HBO aurait retenu le comédien Patrick Wilson pour sa saison 3. Un choix prestigieux qui mettrait en lumière la star de la saga d'épouvante Conjuring, vu aussi dans Fargo ou encore Aquaman, dans une autre forme de fiction horrifique. Si l'insider précise que le personnage qu'il incarnera n'est pas encore spécifié, beaucoup sur la toile émettent déjà l'hypothèse qu'il ait décroché le rôle de Jerry Anderson, soit le père d'Abby.



Patrick Wilson à l'avant-première d'Aquaman en 2018, face au chara-design de Jerry. © Mike Marsland et WireImage / © Yingkang Luo pour Naughty Dog.