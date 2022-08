Ça y est ! On connaît les perles rares dénichées par PlayStation Productions et Sony Pictures afin d'incarner un duo émouvant de la série The Last of Us. Deux autres acteurs auront eux des rôles totalement nouveaux.

Alors que le tournage de la série The Last of Us a pris fin en juin, on a aujourd'hui la confirmation en bonne et due forme des deux acteurs qui ont été castés pour interpréter Henry et Sam.

Un changement majeur pour la série The Last of Us

C'est un secret éventé depuis quelques temps maintenant, merci les détectives du web, mais nos confrères d'IGN officialisent les acteurs qui joueront ce duo de frères. Il s'agit de Lamar Johnson pour Henry (X-Men: Dark Phoenix, Your Honor, The Hate U Give...) et Keivonn Woodard dans le rôle du jeune Sam.

Lamar Johnson dans le rôle d'Henry et Keivonn Woodard dans celui de Sam. Des frères qui se cachent d'un mouvement révolutionnaire en quête de vengeance dans la ville de Kansas City.

Le Sam du jeu, que l'on reverra à la rentrée dans The Last of Us Part 1, ne sera pas le même que celui de la série. En effet, Keivonn Woodard est atteint de surdité dans la vie réelle et dans cette adaptation. Une différence qui devrait être intéressante dans la manière d'aborder les événements. Des choses inattendues, c'était la promesse ici appliquée. Une exposition qui permettra peut-être au jeune garçon de réaliser son rêve. Être le plus jeune joueur noir et sourd à se professionnaliser dans le hockey. Mais il pourrait se laisser emporter par les projecteurs d'Hollywood...

Des personnages jamais vus

Non, ce n'est pas ce personnage jamais vu dans la franchise. Pas encore du moins. PlayStation Productions et Sony Pictures ont embauché Graham Greene (Danse avec les Loups, La Ligne Verte...) et Elaine Miles (De l'amour à la folie, Destination Inconnue...). Tous deux formeront « un couple marié, Marlon et Florence, survivant seul dans la nature sauvage du Wyoming post-apocalyptique ».

La série The Last of Us atterira sur HBO Max début 2023 et Bella Ramsey, alias Ellie, a livré son ressenti sur cette version.