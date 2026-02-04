À l’aube du tournage de la saison 3 de The Last of Us, de nouveaux acteurs rejoignent officiellement le casting, avec un changement majeur pour l’un des personnages.

La série The Last of Us aura-t-elle droit à une saison 4 sur les ondes de HBO ? C’est la grande question que tout le monde se pose. Car alors que Craig Mazin avait indiqué qu’une quatrième saison serait probablement indispensable pour pouvoir raconter toute l’histoire de The Last of Us Part 2, le boss de la chaîne, lui, a récemment sous-entendu que la saison 3 pourrait finalement être la dernière. Mais en attendant d’avoir une réponse définitive à ce sujet, l’heure est venue de découvrir certains des nouveaux visages à venir dans la prochaine saison.

De nouveaux acteurs rejoignent le casting de The Last of Us

Car oui, qui dit nouvelle saison dit aussi nouveaux personnages, en particulier dans le cas de The Last of Us qui, conformément au titre de Naughty Dog, changera totalement de point de vue dans le cadre de sa saison 3. S’intéressant désormais aux aventures du WLF, les prochains épisodes se concentreront en effet davantage sur le groupe mené par Abby (Kaitlyn Dever), qui sera cette fois-ci la tête d’affiche de la série au détriment du personnage d’Ellie (Bella Ramsey). Mais elle ne sera évidemment pas seule pour l’occasion.

Aux personnages déjà apparus dans la saison 2, à savoir Owen (Spender Lord), Nora (Tati Gabrille), Mel (Ariela Barer) ou encore Isaac (Jeffrey Wright), viendront ainsi se greffer quelques nouveaux visages, à l'instar de celui de Clea DuVall, qui incarnera une séraphite. Son identité, en revanche, reste pour l’heure inconnue. Au groupe mené par Abby viendra également s’ajouter l’acteur Jorge Lendeborg Jr., qui remplacera Danny Ramirez dans la peau de Manny, ce dernier ayant dû abandonner le rôle en raison de son emploi du temps.

Jorge Lendeborg Jr. et Clea DuVall / © Peter Devito, Art Streiber, Deadline

Et nul doute que cela ne fait que commencer pour la saison 3 de The Last of Us, qui prépare actuellement son tournage en vue d’une potentielle diffusion à l’horizon 2027/2028. Notons au passage que si la saison 3 mettra surtout en scène le personnage de Kaitlyn Dever, ceux campés par Bella Ramsey, Gabriel Luna (Tommy) et Isabela Merced (Dina) resteront tout de même de la partie. On ne peut pas en dire autant de Neil Druckmann et Halley Gross, créateurs du jeu, qui ont en revanche annoncé leur départ du projet à l’issue de la saison 2.

Source : Deadline