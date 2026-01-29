Netflix signe le grand retour d'une de ses séries les plus appréciées. Une première partie extrêmement attendue par les fans qui ne parlent que de ça depuis des semaines.

Nous y voilà, Netflix diffuse aujourd'hui la première partie très attendue de la nouvelle saison d'une de ses séries les plus populaires. On parle souvent de Stranger Things, Casa de Papel, Mercredi ou encore Squid Game lorsqu'on évoque les succès de la plateforme, mais il y a bien une autre série qui cartonne en plus d'avoir explosé de nombreux records et elle signe son grand retour.

Une énorme série enfin de retour sur Netflix

Amour, drame, humour et histoire ne font qu'un dans cette série historique et romantique que tout le monde adore : Les Chroniques de Bridgerton. Suivre la vie des hautes sphères anglaises de l'époque passionne, et ce depuis la toute première saison, véritable carton sur Netflix. Aujourd'hui, c'est la première partie de la saison 4 qui est disponible et le succès est garanti. Les fans et la plateforme ne parlent que de ça depuis la fin catastrophique de la saison 5 de Stranger Things.

Dans cette saison 4 des Chroniques de Bridgerton, on va suivre le plus jeune des frères de la famille, Benedict, incarné par Luke Thompson. Le jeune homme est réputé pour ne pas savoir être sérieux, ni tenir ses engagements liés à son rang et à sa famille. Un homme à femmes qui préfère profiter de la vie au lieu de s'enliser dans les affaires et le devoir. C'est en tout cas ce qu'il pensait jusqu'à sa rencontre avec Sophie (Yerin Ha), une sublime jeune femme qu'il croise lors d'un bal masqué.

Une fois de plus, la série Netflix reprendra sa recette au pied de la lettre et nous contera une nouvelle histoire d'amour et de passion, mais aussi de jeux de pouvoir et d'influence. Rien n'est toujours rose dans Les Chroniques de Bridgerton, même si globalement, c'est bien le romantisme et les pointes d'humour qui prennent le dessus. La première partie de la saison 4 des Chroniques de Bridgerton est disponible dès aujourd'hui sur Netflix, tandis que la partie 2 ne le sera qu'au mois de février.

