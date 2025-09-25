La série The Last of Us reviendra officiellement sur nos écrans pour une saison 3. De nouveaux détails qui vont éveiller la curiosité des fans des jeux ont d'ores et déjà leaké.

Les équipes de HBO sont déjà sur le front. Après une saison 2 qui a de nouveau su rassembler le public, la série The Last of Us prépare la saison 3. Actuellement en phase de pré-production, l'écriture a déjà commencé mais sans la participation de Neil Druckmann et Halley Gross cette fois. Les co-scénaristes du second opus vidéoludique ont laissé le champ libre à Craig Mazin et ses nouveaux co-auteurs. Pendant ce temps, d'autres choses se jouent en coulisses et ç'a leaké.

Il reviendrait dans la saison 3 de The Last of Us

HBO poursuit l'adaptation de The Last of Us 2 pour le petit écran. Après avoir transposé avec quelques libertés les événements de la première moitié du jeu dans les derniers épisodes, nous découvrirons la suite dans la saison 3 (et potentiellement dans une saison 4). Ainsi, c'est tout un pan de l'œuvre de Naughty Dog qui attend encore de trouver sa place à la télévision, notamment des personnages qui ont marqué la mémoire des joueuses et joueurs.

Tandis que les scénaristes se réunissent déjà pour composer la nouvelle partition de la série The Last of Us, il faut encore trouver les figures qui la joueront en plateau. D'ores et déjà, nous savons que la saison 3 rassemblera le casting initial. De plus, comme les fans du jeu pouvaient s'y attendre, il a été dit que ce serait Kaitlyn Dever, l'interprète d'Abby, qui serait sur le devant de la scène. Mais un autre nom incontournable se présage déjà.

Les équipes de production de la saison 3 de The Last of Us seraient déjà sur les traces de l'interprète idéal pour une figure phare du jeu. Selon une source partagée par l'insider Daniel Richtman, alias DanielRPK, une annonce aurait été passée pour le casting de Lev. Conformément à l'identité du jeune Séraphite in-game, le portait recherché est celui d'une personne asiatique et transgenre, ayant entre 12 et 15 ans et le crâne rasé. Avec ses détails, nul doute que HBO souhaite se montrer aussi fidèle que possible au personnage de Naughty Dog.

© SIE / Naughty Dog.