La phase 5 du MCU vient de débuter officiellement avec le film Ant-Man 3. Et au sein des projets en route dont on sait finalement pour l'heure très peu de choses il y a Spider-Man 4. Après un excellent Spider-Man : No Way Home, l'attente est grande et surtout légitime. Et ça tombe bien puisque Kevin Feige, patron de Marvel Studios vient tout juste d'en parler.

Spider-Man 4, le projet débute officiellement

Dans une interview avec Entertainment Weekly à propos du MCU, Kevin Feige a abordé la question de Spider-Man 4 avec Tom Holland. Voici ce que l'on peut retenir de ses propos :

Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons l'histoire. Nous avons de grandes idées pour ce prochain film, et nos équipes viennent tout juste de commencer à écrire le scénario.

Au départ, les acteurs principaux avaient considéré le film comme la fin d'une saga, laissant peu d'espoirs sur l'existence d'une suite. Plus tard, Amy Pascal, l’une des productrices de Spider-Man avait confirmé que Tom Holland devrait reprendre son rôle pour au moins trois autres films du MCU dont très probablement Spider-Man 4. Le dernier film s'étant terminé en apothéoses, de nombreuses questions restent en suspend pour le prochain film.

À quoi s'attendre pour la suite ?

ATTENTION SPOIL : En effet, à la toute fin de No Way Home, Peter Parker se retrouve seul et assez isolé puisque plus personne ne connait son existence, dont notamment MJ et Ned. À partir de ce postulat de départ on peut envisager plusieurs choses, soit Spider-Man va continuer à œuvrer dans l'anonymat soit il va tenter par tous les moyens de rentrer dans la vie de ses deux camarades.

Pour l'instant on ne sait rien de la sortie du quatrième épisode et celui-ci n'est même pas mentionné au sein de la phase 5 du MCU.