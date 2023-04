La sortie de The Flash approche. Et en attendant un nouveau trailer, DC vous aide à patienter avec des visuels inédits.

Attendu pour le mois de juin, The Flash sera le treizième long-métrage du DCU. Si Barry Allen y est déjà apparu, il s'agira du premier film principalement centré sur son personnage. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il sera seul. Loin de là, même, puisque deux versions de Batman, Supergirl, ou encore le Général Zod seront également de la partie. Et certains d'entre eux se montrent d'ailleurs un peu plus au travers d'affiches promotionnelles tout juste dévoilées.

Batman, Supergirl, Barry Allen... des affiches inédites

La production de The Flash n'aura pas été un long fleuve tranquille. Dès 2014, la Warner annonçait qu'un tel film verrait le jour... en 2018. A l'époque, déjà, Ezra Miller était annoncé dans le rôle titre. La production prend rapidement du retard, et ce n'est qu'en 2018 que deux réalisateurs sont officialisés : John Francis Daley et Jonathan Goldstein. Mais tous deux abandonnent finalement le projet suite à des désaccords. Finalement, c'est après qu'Andrés Muschietti et Christina Hodson ont rejoint le projet, respectivement en tant que réalisateur et scénariste, que la production est lancée pour de bon. Et alors qu'on pensait que tout était enfin réglé, voilà que l'acteur principal, Ezra Miller, s'est retrouvé impliqué dans plusieurs démêlés avec la justice.

Et pourtant, après des années de galère et des reports à n'en plus finir, The Flash s'apprête enfin à sortir au mois de juin 2023. Cette fois semble être la bonne, et la communication autour du film continue. Il y a quelques heures, de nouvelles affiches se sont ainsi mises à circuler en ligne. On y découvre Flash (Ezra Miller), Supergirl (Sasha Calle) et le Batman de Michael Keaton dans leurs tenues respectives.

Et pour découvrir ces affiches mises côte-à-côte, ça se passe ci-essous !

Un coffret collector pour The Flash

Les affiches dévoilées suscitent déjà des critiques de la part de certains internautes. Certains considèrent notamment que Barry Allen est bien mieux dans la série télévisée Flash. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires ! Mais une autre information circule actuellement sur les réseaux sociaux.

Il semblerait ainsi que le géant de la distribution de jeux vidéo GameStop prévoit de mettre en vente un coffret collector en édition limitée, à l'occasion de la sortie de The Flash. Celle-ci contiendrait une réplique de la bague de Barry Allen, ainsi qu'un pin représentant le célèbre logo associé au super-héros. GameStop étant la société mère de Micromania, on peut espérer que ce coffret - ou un autre du même style - paraisse également dans l'Hexagone. Rappelons que The Flash sortira au cinéma le 14 juin 2023.