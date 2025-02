La saison 5 de The Boys, forcément très attendue, réserve une belle surprise. Ce sera un vrai plaisir pour les plus nostalgiques d’entre vous. Explications.

La saison finale de The Boys s’annonce déjà épique. Mais une nouvelle annonce vient encore faire monter l’excitation des fans : Jared Padalecki et Misha Collins rejoignent officiellement le casting. Ils retrouveront Jensen Ackles, alias Soldier Boy, pour une réunion qui ravira les amateurs de Supernatural.

Un clin d’œil assumé à Supernatural pour The Boys

Ce casting surprise n’est pas un hasard. Eric Kripke, créateur des deux séries, rêvait depuis longtemps d’intégrer Padalecki à The Boys. Il en parlait même comme une mission à accomplir, une sorte de “collection Pokémon” à compléter.

Jensen Ackles, déjà présent depuis la saison 3 de The Boys, avait ouvert la voie. Mais avec l’arrivée de ses anciens coéquipiers, on se rapproche d’un vrai crossover officieux. Pour l’instant, leurs rôles restent secrets, mais l’idée de voir ce trio réuni une nouvelle fois enthousiasme déjà les fans.

Un casting qui aime les retrouvailles

The Boys a déjà accueilli plusieurs visages familiers de Supernatural. Jim Beaver, Jeffrey Dean Morgan et Rob Benedict ont tous eu leur moment dans la série. Cette nouvelle annonce ne fait donc que prolonger la tradition. Avec une alchimie rodée sur 15 saisons, Padalecki et Collins devraient parfaitement s’intégrer à l’univers déjanté de l'oeuvre d'Amazon. Reste à voir s’ils incarneront des personnages sérieux… ou complètement barrés.

Cette cinquième saison marquera la fin de la série, une série qui a su imposer son style avec son humour grinçant et sa critique des super-héros. Heureusement, l’univers continue de s’étendre avec des spin-offs comme Gen V et Vought Rising, où Jared Padalecki aura un rôle important. Avec cette réunion de Supernatural, la dernière saison de The Boys s’annonce plus excitante que jamais. Il ne reste plus qu’à découvrir quels rôles Kripke a réservés à ces anciens compagnons de route. Une chose est sûre : les fans seront au rendez-vous.