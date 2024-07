Si vous aimez The Boys, voici une excellente nouvelle pour vous puisque son spin-off donne enfin des nouvelles. Comme on dit, quand il y en a plus, il y en a encore !

Alors que l'été bat son plein et que la saison 4 de The Boys n'est même pas encore terminée, l'université Godolkin se prépare déjà pour la rentrée. En effet, nous avons déjà droit à du teasing de la part des comptes officiels sur les réseaux sociaux pour la suite des aventures des étudiants super-héros.

Un tweet mystérieux pour l'après The Boys

Le tweet, accompagné d'une photo de Jaz Sinclair, l'interprète de Marie Moreau (Gen V), portant un sweat à capuche de l'université Godolkin, annonce que "les cours sont ouverts". Pour rappel, Marie Moreau est une jeune Super dotée de pouvoirs hémocinétiques, c'est-à-dire la capacité de contrôler le sang par la pensée. Ce message suggère clairement que le tournage de la nouvelle saison est en cours.

La production de cette nouvelle saison pour Gen V devait initialement commencer plus tôt cette année, mais a été retardée suite au décès de Chance Perdomo, qui jouait le rôle d'Andre Anderson, en mars. Prime Video a confirmé que ce personnage ne sera pas recasté, laissant une place vide dans le casting de cette saison.

Attention, ce qui va suivre contient des spoilers. Pendant ce temps, la saison 4 de The Boys est diffusée chaque semaine sur Prime Video et a déjà intégré des apparitions de personnages de Gen V comme Cate (Maddie Phillips) et Sam (Asa Germann). Les deux personnages ont été révélés comme stars du film Vought Flipped dans l'épisode 5 de la saison 4 de The Boys, et ont également été recrutés par Homelander pour une mission de coup d'État des Supers.

Selon les déclarations du showrunner Eric Kripke, la saison 2 de Gen V suivra directement les événements de la saison 4 de The Boys. Ainsi, le final de la saison 4, qui sera diffusé cette semaine, devrait avoir une grande importance pour les personnages de Gen V. Avec le cliffhanger de la fin de la saison 1, la rentrée à l'université Godolkin promet d'être intense et chargée en événements.

Source : Gen V