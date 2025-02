En attendant une bande-annonce ou des clichés léchés, la saison 5 de The Boys qui est en cours de tournage se dévoile encore. On se dirige de plus en plus vers une vraie tuerie, ça va saigner.

Le tournage de la saison 5 de The Boys a démarré il y a quelques mois et l'équipe est encore loin d'en avoir terminé. Et la raison à cela est toute simple, les scénarios ne sont pas finis. Dans une interview à Forbes, le créateur de la série Prime Video, Eric Kripke, a révélé qu'il avait dû procéder à des changements pour la fin. En effet, la réélection de Trump a bousculé les choses. Une réécriture qui n'effraie pas le showrunner puisqu'il a déjà dû réaliser des ajustements, en particulier dans les débuts lorsque le mouvement Me Too a vraiment éclaté aux États-Unis suite à l'affaire Harvey Weinstein.

La série Prime Video n'abandonne pas la satire et la politique

Eric Kripke est un peu sous pression pour réussir la fin de The Boys, l'une des séries Prime Video les plus suivies et les plus aimées de la plateforme. « Il y a tellement de fins de séries qui sont nazes… Je ressens une forte pression pour bien la terminer » avait-il déclaré. Durant un entretien avec Collider, il avait également fait part de son appréhension vis-à-vis de l'approche du show télévisé. Et surtout par rapport à l'évolution du monde actuel. « Je vis dans la terreur absolue de devenir ce que nous avons satirisé pendant cinq ans ».

Mais ce qui est sûr, c'est que The Boys ne perdra pas sa dimension politique. « Je suis un peu fier que notre série de super-héros fous soit l'une des séries les plus actuelles de la télévision, dans le sens où elle reflète exactement ce qui se passe dans le monde. C'est formidable ». Une approche satirique qui sera toujours présente dans la saison 5... au même titre que la violence.

Une nouvelle image toujours sanglante pour The Boys Saison 5

En décembre dernier, une image de Billy Butcher (Karl Urban) avec le visage en sang laissait supposer que ça allait être une boucherie. Et ça va bien être un carnage si on se fie à ce nouvel aperçu de Jack Quaid cette fois, qui incarne Hughie Campbell, qui est recouvert d'hémoglobine et de bouts de chair et qui est très heureux visiblement de son look.

Pour rappel dans la saison 5 de The Boys, absolument personne n'est à l'abri de mourir. « Il y aura probablement beaucoup de morts… […] Il n'y a aucune garantie quant à la survie des personnages, car ils ne sont pas obligés de rester pour une autre saison… Nous pouvons avoir des événements réellement choquants et importants n'importe quand ». Le grand final de The Boys sera disponible en 2026 sur Amazon Prime Video.

Source : Jack Quaid Instagram.