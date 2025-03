La première semaine d’avril démarre sur Prime Video, et avec elle, son lot de nouveautés attendues. On vous dévoile tout ce qu’il faut savoir sur le programme à venir.

Le mois de mars est sur le point de toucher à sa fin. C’est donc l’heure des dernières sorties sur les plateformes de SVOD. Si les téléspectateurs se tournent souvent par réflexe vers Netflix, il ne faut pas oublier que d’autres acteurs majeurs du streaming ont aussi de belles cartes à jouer comme Disney+ et bien évidemment Prime Video. La première semaine d’avril s’annonce d’ailleurs chargée. Découvrez avec nous les nouveautés à ne pas manquer dans les jours à venir. Pour les sorties d'avril sur Prime, c'est par ici.

Des films cultes à venir sur Prime Video

Quels sont les films à ne pas louper sur Prime Video pour cette première semaine d’avril 2025 ? Dès le mardi 1er avril, les abonnés pourront (re)découvrir Rain Man, l’un des plus grands classiques du cinéma américain. Ce drame signé Barry Levinson (Sleepers) a raflé 4 Oscars en 1989, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Dustin Hoffman. On y suit Charlie Babbitt (Tom Cruise), un jeune homme égoïste qui découvre que l’héritage de son père est en réalité destiné à son frère autiste, Raymond (Dustin Hoffman), qu’il ne connaissait même pas. Un road-movie bouleversant, à voir ou revoir absolument.

Autre ajout marquant : West Side Story. Prime Video propose le remake de 2021 signé Steven Spielberg. Un hommage moderne et stylisé à la comédie musicale culte des années 60, sur fond d’amour impossible entre deux jeunes issus de bandes rivales dans le New York des années 50. Chorégraphies spectaculaires, ambiance rétro et drame poignant sont au rendez-vous.

Plus nerveux et ultra stylisé, Baby Driver débarque lui aussi au catalogue. Dans ce thriller musical mené tambour battant par Edgar Wright (Shaun of the Dead, Last Night in Soho), on suit Baby, un as du volant forcé de travailler pour un gang de braqueurs. Grâce à une bande-son omniprésente parfaitement synchronisée à l’action, le film propose une expérience sensorielle unique, entre musique et adrénaline.

Besoin de légèreté ? Bienvenue à Monte Carlo arrive également sur la plateforme. Cette comédie romantique emmenée par Selena Gomez, Leighton Meester et Katie Cassidy suit trois jeunes femmes qui se retrouvent embarquées dans une aventure glamour à travers la France et Monaco, après que l’une d’elles soit prise pour une riche héritière. Préparez les mouchoirs.

1/04 Baby Driver Bienvenue à Monte Carlo Si je reste Rain Man West Side Story



Une série avec une licence culte

Côté séries, Prime Video lance aussi de belles nouveautés pour bien démarrer le mois d’avril 2025. Et ça commence dès le lundi 31 mars avec un retour en force de l’univers Pokémon. Les saisons 14, 15 et 16 de Pokémon, La Série : Noir et Blanc débarquent sur la plateforme. L’occasion de retrouver Sacha, Pikachu et de nouveaux compagnons dans la région d’Unys, avec de nombreux Pokémon inédits et des combats toujours plus spectaculaires.

Le même jour, Prime Video propose aussi une nouveauté intrigante venue d’Asie : Divorce Insurance – saison 1. Cette série sud-coréenne mêle drame, romance et un soupçon de satire sociale. Elle met en scène un couple marié dont la relation bascule lorsque l’un des deux découvre un contrat d’assurance… contre le divorce. Originale et bien écrite, elle pourrait bien séduire les amateurs de fictions qui sortent des sentiers battus.

Le mercredi 3 avril, place à The Bondsman une série à suivre de près pour les fans de mystère et d’action. Enfin, le jeudi 4 avril, Prime Video dévoile Anaon, une création française qui intrigue déjà par son titre et son ambiance prometteuse. Mélange de polar et de fantastique, la série s’annonce comme une exploration des légendes bretonnes à travers une enquête moderne. Avec ces sorties variées, Prime Video continue de muscler son offre série pour concurrencer les géants du secteur. Entre animation culte, thrillers et séries locales ambitieuses, il y en aura pour tous les goûts.

31/03 Pokémon, La Série : Noir et Blanc – Saisons 14, 15 & 16 Divorce Insurance – Saison 1



3/04 The Bondsman



4/04 Anaon



