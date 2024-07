Amazon a mis le paquet pour commencer l’été. Au mois de juillet sur Prime Video, c’est près de 80 films qui ont rejoint le catalogue. Oui, c’est énorme et ce n’est pas encore fini d’ailleurs. Comme Netflix, Disney+ et Max, la plateforme d’Amazon essaye d’ajouter des nouveautés chaque semaine. Dans les prochains jours, ce sont deux films qui viendront s’ajouter à la longue liste des longs-métrages déjà disponibles, dont un film événement.

Tous les films Prime Video de la semaine du 22 au 28 juillet 2024

Il n’y aura pas de série cette semaine, mais deux films et pas des moindres. Le premier, Marlowe, arrive enfin dans le catalogue Prime Video après avoir été dispo à l’achat et à la location un bon moment. Le film, porté par Liam Neeson (Taken), nous amène dans les années 30. On y suivra le détective Marlowe qui, pour sauver sa carrière, va accepter une nouvelle enquête qui le mènera dans le monde très sélect de la haute société de Los Angeles. Mais ce paradis pour riches cache de lourds secrets… un film policier donc dans lequel Neeson fera bien évidemment parler les poings.

Second ajout de cette semaine sur Prime Video, le film événement du grand réalisateur Guy Ritchie (Snatch - un film à voir absolument). Le Ministère de la Sale Guerre est un film d’action et de suspense avec Henry Cavill (ex The Witcher), Eiza González (Baby Driver) ou encore Alan Ritchson (Reacher). On y suivra un commando de professionnels un peu excentriques et aux méthodes très expéditives, qui se retrouve chargé d’une mission à très haut risque : neutraliser la flotte de sous-marins allemands en pleine Seconde Guerre mondiale.

Un film d’action plutôt léger aux scènes d’action musclées, qui pourrait bien cacher son jeu. On connait le réalisateur...