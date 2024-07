La saison 4 de The Boys est terminée depuis quelques heures ! Prime Video a sorti le dernier épisode ce jeudi 18 juillet 2024, et ça a été un final explosif. Dans cette saison, la série emblématique de la plateforme d'Amazon a été rattrapée par la réalité. En raison de l'un des éléments de ce huitième épisode, qui fait indirectement écho à l'actualité américaine, la production a été contrainte d'ajouter un message d'avertissement.

Encore plus de détails sur la saison 5 de The Boys

La saison 5 de The Boys est actée depuis plusieurs mois, avant même la diffusion de la saison 4, et les scénaristes sont déjà retournés en salle d'écriture. Toute l'équipe est évidemment ravie d'avoir la chance de continuer cette aventure, mais tout cela va « bientôt » prendre fin.

Si le showrunner Eric Kripke a laissé entendre que The Boys pourrait durer encore plusieurs saisons, ce ne sera pas le cas. La cinquième sera bien la dernière et c'est clair dans la tête du créateur depuis un certain temps. « [Le moment où il a su que ça se terminerait] Je dirais que c'était au début de l'écriture de la saison 3. Donc il y a des années. Je suis ravi de pouvoir l'annoncer car c'était un peu frustrant de toujours répondre "Je ne sais pas combien de temps ça va durer ! Peut-être que ça durera pour toujours !" » a t-il déclaré à Variety.

Eric Kripke et ses équipes ont les idées claires sur ce que ce sera la saison 5 de The Boys. Le tournage devrait débuter à partir de novembre, et durer jusqu'à la mi-2025. « Ce n'est pas encore tout à fait acté, mais on devrait commencer à tourner à la mi-novembre. Je sais pas quand ça sortira, mais nous tournerons jusqu'au milieu de l'année 2025 » a t-il ajouté. C'est la vraie nouvelle information. Les nouveaux épisodes pourraient ainsi être disponibles en 2026, à l'été ou à l'automne, mais il n'y a aucune certitude à l'heure d'écrire ces lignes. En revanche, on sait déjà que conclusion de The Boys tiendra sur huit épisodes d'environ une heure si l'on se fie à l'historique de la série Prime Video.

Antony Starr (Homelander) dans la saison 4 de The Boys. Crédits : Amazon.