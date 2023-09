Affecté par la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, The Batman 2 ne sortira pas avant 2025 au mieux. En attendant, une rumeur suggère qu'un protagoniste emblématique pourrait être au casting du film.

Avec plus de 771 millions de dollars au box-office mondial, le dernier long-métrage sur le Chevalier Noir est l'un des plus gros succès de 2022. Son budget, estimé entre 185 et 200 millions, a été remboursé rapidement. C'est aussi l'un des épisodes de la franchise cinématographique les plus lucratifs. Bien loin des énormes bides de The Flash et plus globalement de plusieurs productions DC de ces dernières années. Le réalisateur Matt Reeves (Cloverfield, la trilogie La Planète des Singes) a fait un sans-faute, y compris au niveau des critiques qui ont été emballées, lui permettant ainsi de devenir l'un des rouages du nouveau DCU. Préparez-vous, The Batman 2 et il pourrait avoir une belle surprise pour les fans.

Un gentil de The Batman 2 découvert avant l'heure ?

Depuis le carton de The Batman, Matt Reeves a carte blanche chez Warner Bros. Pictures. Une confiance absolue qui a été renouvelée par James Gunn et Peter Safran. Les nouveaux dirigeants de DC Studios en charge de redorer le blason de la marque au cinéma et à la TV. Il y a quelques mois, les trois hommes se sont réunis pour parler du développement du BatVerse. Un univers avec The Batman 2 comme pierre angulaire. Malheureusement pour les plus indiscrets d'entre vous, la conversation n'a pas été rendue publique. Il faut alors revenir en arrière pour avoir les premières pistes de la direction prise par cette suite.

Selon Matt Reeves, Batou et son alter-égo Bruce Wayne ne vont pas se faire piquer la vedette par les antagonistes. The Batman 2 mettra au contraire en avant le milliardaire à la cape noire. « Robert Pattinson est si spécial dans ce rôle. Mon but a toujours été de faire ces histoires d'un point de vue qui permettent au personnage d'être systématiquement le cœur émotionnel de l'histoire. Parce que souvent, ce qui se passe après le premier épisode, c'est que la galerie de méchants supplantent Batman et le relèguent au second plan, que ce soit au niveau du personnage ou de l'émotion » (via Collider).

Toutefois, jusqu'ici, on a eu aucune information sur les gentils ou les méchants de The Batman 2. Hormis Le Joker, et le retour de Catwoman on l'espère, une rumeur veut que Double Face soit de la partie. Et selon les bruits de couloir, Josh Hartnett et Joel Edgerton seraient peut-être en lice pour le rôle. En termes de véritables alliés, le justicier pourrait partager l'affiche avec Robin selon MyTimeToShineHello. « Des sources ont confirmé que Dick Grayson serait âgé d'environ 13 ans dans The Batman 2 ».

Zoe Kravitz qui joue au jeu du chat et de la chauve-souris (crédits : CinéSérie).

Robin de retour dans le prochain film sur le Chevalier Noir ?

Crédible ? La question mérite d'être posée. Par le passé, il ou elle a vu juste pour des éléments liés à Marvel. Il ou elle connaissait une scène majeure de la série Disney+ Loki, a dévoilé l'identité de Taskmaster dans Black Widow, et a par exemple révélé l'absence de certains personnages dans Spider-Man No Way Home qu'on évitera de nommer où cas où vous ne l'avez pas encore visionné. De l'autre côté, il y a beaucoup de détails faux comme l'identité du méchant du show Disney Plus Hawkeye.

Cette déclaration sur The Batman 2 est aussi intervenue après qu'un compte Twitter (thebatfilm) ait déterré une vielle déclaration de Robert Pattinson. Lors d'un panel, quelqu'un a sollicité son avis sur le fait d'avoir Robin dans le prochain film - qui n'était pas confirmé à l'époque. « Oui, mais il doit avoir 13 ans. C'est le seul moyen pour moi de l'accepter. Non j'adore Un deuil dans la famille et ce serait vraiment cool. Je pense que les gens ont peur de cette idée, mais c'est très intéressant. Ce serait un ajout réellement amusant » a t-il répondu.

Dès lors, il y a deux cas de figure. Soit la production a accédé au souhait de Pattinson, et donc MyTimeToShineHello a bien un scoop, soit il ne s'agit que d'une spéculation basée sur ces propos qui datent. Rappelons aussi qu'Andy Muschietti (The Flash) sera le réalisateur de Batman The Brave and the Bold avec Batou... et Robin (Damian Wayne). À voir donc si cet allié du justicier, que l'on a pas revu depuis Batman Forever et Batman & Robin, pourrait être dans The Batman 2 également.

Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et ce malgré toutes les ambitions du film. C'est pourquoi Matt Reeves a en tête de faire des spin-off sur des méchants iconiques. Pour l'instant, ce sera sur Gueule d'Argile, le Professeur Pyg et l'Épouvantail. Deux anti-héros aperçus respectivement dans la série Gotham et dans Batman Begins de Christopher Nolan. The Batman 2 sortira normalement le 3 octobre 2025.