Pour beaucoup, le film DC The Flash est un calvaire. Un long-métrage moche qui a fait un flop et qui va être encore plus détesté à cause de cette idée de Warner Bros.

Vendu comme « le meilleur de super-héros jamais réalisé » avant sa sortie, The Flash a finalement divisé à tous les niveaux. Les critiques n'ont pas été tendres et au box-office, c'est un four monstre. Et c'est pour cette raison que Warner Bros. Entertainment a besoin de récupérer de l'argent, beaucoup d'argent. La société de production a trouvé un moyen qui va ternir encore davantage l'image du film.

The Flash veut gagner de l'argent avec le pire moyen possible

The Flash est une catastrophe pour Warner Bros. Entertainment et DC Studios, mais aussi pour l'aura du nouvel univers cinématographique DC, même s'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On attendra sagement de voir ce que dont James Gunn et Peter Safran sont capables avec Superman Legacy ainsi que tous les futurs films et séries DCU.

Mais toujours est-il que le long-métrage d'Andy Muschietti est le plus gros flop de l'histoire des films de super-héros, devant Shazam! La Rage des Dieux ou Wonder Woman 1984. Avec un budget total autour des 370 millions de dollars, The Flash devrait faire perdre 200 millions de dollars à Warner. Une facture négative sacrément salée que l'entreprise va essayer d'éponger par tous les moyens. Comment sortir la tête de l'eau ? Des NFT vont être édités ce mardi 18 juillet 2023 sur le site dédié à l'acquisition de jetons non fongibles. Warner Bros. a en effet déjà fait l'essai avec le premier film Superman de Christopher Reeve, et le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l'anneau.

En plus de posséder The Flash au format dématérialisé en 4K, les acheteurs auront accès des fonctionnalités comme une expérience en réalité augmentée pour faire apparaître des chauve-souris et le logo de Batman dans la vie réelle, des vidéos sur les coulisses du tournage (scènes coupées, making-of), deux modèles 3D du héro ultra-rapide, des cartes numériques de la Batmobile / Batwing et de la Batsuit, visiter des endroits du long-métrage comme la Batcave à travers des menus interactifs et dénicher des collectibles cachés.

Des bonus DVD... payants !

« The Flash Web3 Movie Experience » sera donc disponible ce 18 juillet 2023 via de la cryptomonnaie ou un paiement en carte bleue. Le film DC vient donc d'inventer les bonus DVD payants et pas qu'un peu. Pour les obtenir, Warner va mettre en place deux packs. D'abord l'édition « Mystère » à 35 dollars qui renferme une des « quatre œuvres d'art numérique frappées en édition limitée », avec un niveau de rareté (Commun, Peu commun, Rare, Épique), d'autres fonctionnalités, et des menus interactifs qui reprennent des décors du long-métrage. Il y en aura 10 000.

Ensuite, on monte d'un cran avec l'édition « Premium » à 100 dollars et limitée à 2 000 exemplaires. Là, il y aura un accès à l'une des deux « rares » œuvres d'art numériques animées et frappées. Tous les menus interactifs seront déblocables avec des fonctionnalités supplémentaires.

À noter que dans un cas comme dans l'autre, pas question d'améliorer les visuels du film. The Flash est moche mais c'est parfaitement volontaire, dixit le réalisateur. Pas sûr non plus que Warner fasse fortune avec cette idée, mais les voix des fans sont parfois impénétrables.