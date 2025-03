C'est peu dire que le prochain film Superman réalisé par James Gunn est attendu. Pour les fans du super-héros volant DC, c'est même déjà l'un des longs-métrages les plus attendus de l'année. Évidemment, l'amour porté à Clark Kent et son alter ego joue beaucoup. Ensuite cela fait depuis 2013, et l'excellent Man of Steel de Zack Snyder, que le personnage DC n'a pas eu le droit à son film en solo. Enfin, on en a souvent parlé, mais on ne peut pas éluder le fait que beaucoup sont curieux de voir la prestation de David Corenswet, qui remplace Henry Cavill. Pour beaucoup, l'ancien interprète de Geralt de Riv dans la série The Witcher était juste parfait dans le rôle du kryptonien.

Des projections tests ont eu lieu, des reshoots ne sont pas exclus

Visiblement, le remplaçant d'Henry Cavill, David Corenswet (Twisters, The Politician...), va impressionner du monde. En tout cas sur les plateaux de tournage, l'acteur de 31 ans a déjà conquis ses camarades et les équipes du film de James Gunn. On verra si le public acceptera le comédien dans le rôle de Kal-El, mais apparemment, les premiers retours sur ce Superman seraient plus que positifs. Il y a quelques jours, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie a confié avoir organisé des projectifs tests de Superman pour recueillir des avis et faire des ajustements en conséquence.

« Nous avons fait de vraies projections. Nous apprenons sans cesse des choses, nous faisons des montages et nous apportons de petits changements » a t-il déclaré lors d'une interview avec The Nerds of Colors. Le cinéaste a d'ailleurs concédé qu'il y aura peut-être de minuscules reshoots pour apporter d'autres modifications à ce film Superman. On ne sait pas s'il y a un lien direct, mais les premiers avis seraient tombés selon le compte DC da Depressão qui s'en fait le relais.

Les premiers avis du Superman de James Gunn auraient leaké

Alors tuerie ou grosse douche froide pour ce nouveau film Superman ? Ce leak est à prendre avec d'énormes pincettes, mais ce serait positif. Il est dit que Nicholas Hoult serait excellent en Lex Luthor et qu'il y aurait « quelques autres méchants surprises » encore non dévoilés donc. Rachel Brosnahan, qui sera la nouvelle Lois Lane après Amy Adams, serait « drôle et adorable ». En termes de ton général, on retrouverait la patte de James Gunn mélangé à un autre long-métrage DC, puisqu'il est stipulé que ce Superman serait « plus proche premier film de Wonder Woman et du premier film des Gardiens de la Galaxie ». Si vous vous inquiétez du rendu des effets spéciaux sur les différentes images partagées jusqu'à maintenant, il n'y aurait pas à s'inquiéter. « Les effets pratiques et spéciaux sont bien meilleurs que dans le premier trailer ».

Si on insiste sur le fait que cette rumeur est à prendre avec d'énormes pincettes en raison de la source, le vidéaste John Campea qui a animé l'émission Collider Movie Talk et qui a été rédacteur en chef d'AMC Movie News, a aussi dit ce qu'il avait entendu sur le prochain film Superman. « J'ai entendu dire que Superman serait terriblement bon ». Pour être le témoin d'un futur succès ou d'un flop, rendez-vous le 9 juillet 2025 au cinéma en France.

Source : DC da Depressão, John Campea Show.