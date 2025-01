Les fans attendent impatiemment la saison 4 de la série The Witcher sur Netflix. Tant mieux, car on a des nouvelles encourageantes. Préparez-vous pour la suite !

Après un moment plus calme, la saga The Witcher revient en force depuis quelques semaines. Le quatrième opus vidéoludique s'est montré concrètement lors des derniers Game Awards, bientôt suivi par la présentation d'un nouveau film d'animation. Cependant, une autre adaptation de l'univers du Sorceleur aurait aussi une bonne nouvelle pour les fans, à savoir la série live-action de Netflix.

Encore plus de The Witcher à venir

Depuis la sortie de la saison 3 de The Witcher sur Netflix en 2023, la franchise s'était faite plus discrète. Cela a permis aux différents projets de continuer à se préparer dans l'ombre. Ainsi, la surprise n'en a été que plus grande au moment des annonces, que ce soit pour The Witcher 4 ou le film d'animation Les Sirènes des abysses.

Si le prochain jeu n'est pas près de passer dans nos mains, c'est différent pour le film Netflix. De fait, vous pourrez découvrir l'aventure animée de Geralt dès le 11 février prochain sur la plateforme de SVOD. Il semblerait que ce ne soit pas la seule nouveauté attendue de Néné pour 2025.

Le fansite Redanian Intelligence, généralement bien informé sur tout ce qui concerne la licence, a du nouveau concernant la série live-action. Alors que le casting continue à s'étoffer avec un personnage très apprécié, c'est la fenêtre de sortie qui nous intéresse ici. Compte tenu de la période de tournage annoncée, on s'attend à voir la saison 4 de The Witcher se montrer à nous prochainement. C'est en tout cas ce que confirme le fansite.

De fait, Netflix UK aurait déjà confirmé la nouvelle : Henry Cavill laissera bien son costume de Geralt à Liam Hemsworth cette année. La saison 4 de la série The Witcher devrait débarquer sur vos écrans en 2025. Et comme d'habitude, cela se passera sur Netflix.