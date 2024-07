La cinquième et ultime saison de la série phare de Netflix, Stranger Things, est actuellement en cours de tournage et promet d'être un événement majeur. Maya Hawke, qui incarne Robin dans la série, a récemment partagé des informations sur l'avancement de cette saison très attendue lors de son passage dans le podcast Podcrushed. Et forcément, cela donne envie. On peut apprendre l'information via le podcast anglophone Podcrushed

Huit épisodes pour Stranger Things

Maya Hawke a décrit l'ampleur de cette dernière saison en comparant les huit épisodes à des films. "Nous réalisons en gros huit films", a-t-elle déclaré, soulignant que les épisodes seront très longs. Cette affirmation contraste quelque peu avec les déclarations passées des créateurs de la série, Matt et Ross Duffer, qui avaient précédemment suggéré que la cinquième saison ne serait pas aussi longue que la quatrième.

Le tournage de cette saison a officiellement débuté le 8 janvier 2024. Après des retards dus à des grèves à Hollywood. Selon Hawke, le tournage devrait s'étendre sur toute l'année 2024. Ce qui représente un engagement considérable en termes de temps et de ressources. Les frères Duffer, connus pour leur implication directe et intense dans le processus créatif, collaborent étroitement avec une équipe d'écrivains talentueux pour assurer une qualité constante du scénario. Ce qui rallonge également la durée de production.

Le producteur de la série, Shawn Levy, a également évoqué l'ampleur de cette dernière saison dans une interview avec le magazine Total Film. Il a affirmé qu'il était impossible de poursuivre l'histoire de manière cohérente avec la quatrième saison sans en augmenter l'échelle et la profondeur. Levy a décrit Stranger Things 5 comme étant aussi grandiose que les plus grands films. Insistant sur le fait que la narration cinématographique de cette saison est exceptionnelle, malgré le fait qu'elle soit classée comme une série télévisée.

La décision de prolonger les épisodes pour la dernière saison pourrait être perçue comme une manière de donner une conclusion satisfaisante et épique à une série qui a marqué le paysage télévisuel contemporain. Cependant, cette approche pourrait également poser des défis en termes de rythme et de structure narrative. Nécessitant une attention particulière pour maintenir l'engagement des spectateurs.