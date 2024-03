Le géant de la SVOD Netflix nous sort des nouveautés tous les mois et bon nombre d’entre elles cartonnent dès leur sortie. C’est le cas encore cette semaine avec un très gros film porté par une star littéralement née sur la plateforme. Un gros succès qui pourtant, dans les coulisses, divise très clairement.

Un nouveau blockbuster cartonne sur Netflix...

On la connaît pour son rôle clé dans Stranger Things, mais l’actrice Millie Bobby Brown a plus d’une corde à son arc. La jeune femme a enchaîné les films à succès, notamment sur Netflix avec la série des Enola Holmes, mais également de gros blockbusters puisqu’elle tient l’affiche de deux films titanesques du MonsterVerse : Godzilla Roi des Monstres et Godzilla vs King Kong. D’ailleurs aujourd’hui, elle affronte encore une fois un monstre reptilien dans son dernier carton La Demoiselle et le Dragon. Elle y incarne une princesse qui comptait se marier avec un beau prince charmant avant de finalement servir de sac de viande pour un dragon meurtrier.

Le film se veut être un survival atypique, ce qu’il réussit de prime abord avant de verser dans l’héroïc fantasy assez sommaire. Si Millie est plutôt convaincante et que les effets spéciaux sont solides, le tout n’est pas non plus transcendant, mais reste en tout cas particulièrement divertissant.

Un film honnête donc et à gros budget ce qui, confirme la tendance des blockbusters, fait qu’il assure le spectacle. La Demoiselle et le Dragon est un vrai carton sur Netflix, il trône fièrement au sommet du Top 10 en France et prend aussi le large dans d’autres pays. Pourtant, le film divise.

A peine arrivé, il fait déjà Top 1 sur Netflix

... mais il divise énormément

Sur Rotten Tomatoes, on note une vraie scission entre les critiques qui infligent un tout juste correct 59% au film alors que les spectateurs eux le félicitent et lui octroient une moyenne de 75% à l’heure où ces lignes sont écrites.

Les critiques pointent du doigt des environnements qui se prennent trop au sérieux et n’arrivent pas à nous faire décoller ou encore une intrigue décousue qui nous implique trop peu. Quelques retours taillent également certains effets CGI ou encore une trame presque trop enfantine. Beaucoup saluent en revanche le jeu de Millie, qui sauve ici les meubles toute seule.

Une vraie scission dans les critiques sur Rotten Tomatoes, un site référence

C’est aussi ce que l’on retrouve chez les spectateurs qui sont toutefois bien plus cléments avec le film. Beaucoup semblent avoir apprécié le suspense, la mise en scène et le dragon en lui-même, bien que certains soulèvent des maladresses pesantes dans la mise en scène. Tous, ou presque, s’accordent en tout cas à dire qu’il s’agit là d’un divertissement très agréable et d’un bon blockbuster presque en huis clos.

Deux salles, deux ambiances donc, mais on est bien loin des catastrophes comme Rebel Moon qui s’est littéralement fait détruire bien que le réalisateur semble convaincu du contraire.

Et vous, avez-vous vu La Demoiselle et le Dragon ? Qu’en avez-vous pensé ?