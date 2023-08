Spider-Man compte parmi les personnages Marvel les plus appréciés. L'entreprise américaine tient donc naturellement à en prendre le plus grand soin et à l'exploiter à son plein potentiel.

L'engouement pour Spider-Man est indéniable parmi les fans. Il suffit d'observer l'excitation autour du jeu Marvel's Spider-Man 2 pour s'en rendre compte. Et n'oublions pas le succès phénoménal du dernier film, No Way Home, qui a été très révélateur pour Marvel et ses dirigeants, dont Kevin Feige. Après tout, quelle meilleure idée que de présenter trois versions différentes de l'homme-araignée pour jauger l'enthousiasme du public ?

Spider-Man et le Multivers

L'insider CanWeGetSomeToast, qui présente un taux d'exactitude de 83,3% de l'info selon une étude Reddit (à prendre avec précaution tout de même), a récemment fait une étonnante révélation concernant Spider-Man. D'après lui, juste avant la grève, Kevin Feige aurait tenu une réunion avec Andrew Garfield concernant une apparition dans Avengers : Secret War. Cela rappelle une autre information selon laquelle Hugh Jackman aurait été approché pour reprendre son rôle de Wolverine dans le même film. L'annonce est disponible sur le compte Twitter concerné.

Ce n'est pas la première fois que circule une rumeur liant Andrew Garfield au rôle de Spidey. À une certaine époque, on murmurait même que son incarnation du personnage aurait droit à un The Amazing Spider-Man 3. Tout espoir n'est pas perdu, surtout lorsque l'on considère à quel point l'acteur est apprécié par les fans. Ce dernier a brillé tant au sein de Marvel qu'à l'extérieur, avec des performances remarquables dans des films tels que Tu ne tueras point et Silence.

Une cohabitation possible

L'avantage avec le Multivers qui semble prendre de l'ampleur dans chaque nouveau film de la franchise Marvel, c'est qu'il offre la possibilité d'intégrer n'importe quel personnage. Il suffit que l'acteur donne son accord - souvent après une offre financière conséquente - pour qu'il soit possible de raviver la nostalgie d'un public entier. Les films The Amazing Spider-Man sont perçus par beaucoup comme exceptionnels ; de nombreux fans souhaitent de tout cœur un troisième volet ou un retour de Spider-Garfiel. Certains se demandent également si l'univers de Venom ne partagerait pas la même timeline que les films avec Andrew Garfield.

Bref, une interconnexion super-héroïque qui pourrait donner le tournis à ceux non familiarisés avec les complexités de l'univers Marvel. Au fil des adaptations, avec des acteurs comme Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland, Spider-Man a donc brillamment démontré comment un personnage peut se réinventer tout en conservant son âme et ses caractéristiques fondamentales. C'est sûrement aussi l'une des raisons du succès. Le film d'animation Spider-Man : Across The Spider-Verse en est une nouvelle illustration avec la prolifération des différentes versions.