Un nouveau rapport fait la lumière sur ce qui se passe en interne chez Lucasfilm actuellement. L'information provient du média Puck, et selon eux l'entreprise est assez effrayée sur ce qui concerne l'avenir de Star Wars sur grand écran. Au point ne plus vouloir communiquer sur la question.

Kathleen Kennedy et l'avenir de Star Wars

D'après le journal, cela concerne Kathleen Kennedy. Disney a visiblement conseillé à Kennedy de cesser d'annoncer des projets et des partenaires créatifs en rapport avec Star Wars "de peur que la presse nerd vorace ne bondisse lorsque ces projets ne se concrétisent pas, comme c'est souvent le cas chez Lucasfilm". Puck explique notamment qu'il y a une culture de la peur et de l'indécision autour du prochain épisode. Kennedy souhaite que le prochain film soit bon, ce qui peut se comprendre, mais aussi différent de ce que l'on peut voir sur Disney + en s'éloignant du fan-service habituel.

Il faut dire que pour le moment tout est assez flou au sujet de l'avenir de la saga Star Wars au cinéma. Patty Jenkins a vanté Rogue Squadron dans une vidéo promotionnelle puis le projet a totalement disparu des radars. La potentielle nouvelle trilogie de Rian Johnson ne donne plus de signe de vie et il en va de même pour le film des showrunners de Game of Thrones : D.B. Weiss et David Benioff. Bref dans ce contexte on peut comprendre que Lucasfilm est assez effrayé par le prochain épisode. Entre peur de ne pas suffisamment innover et en même temps de ne pas parler assez aux fans...

