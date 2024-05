Brad Winderbaum, directeur de Marvel Animation, a été interviewé par nos confrères chez Screen Rant suite à l'épisode final de X-Men 97'. L'homme est entre autres revenu sur un potentiel similaire retour aux sources pour Spider-Man, dont la série d'animation des années 90 est l'une de ses meilleures adaptations. Attention toutefois, un peu de mise en contexte est à opérer et pourrait SPOILER quelques éléments du dernier succès en date pour le MCU. Vous voilà prévenus.

Spider-Man 98' envisagée par Marvel, mais...

Il semblerait bien que ce soit dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Après des années d'absence, les mutants de Charles Xavier ont fait un retour explosif avec X-Men 97'. Cette excellente série d'animation reprend leurs aventures là où celles remontant 20 ans en arrière les avait laissés, quelques années plus tard, en 97. Grâce à une intrigue nous tenant en haleine à chacun de ses 10 épisodes et une évolution manifeste de personnages iconiques, Marvel a frappé fort avec cette vague mentale de nostalgie sur Disney+.

De manière très brève, nous pouvons voir d'autres super-héros et personnages iconiques de l'époque. Parmi eux, nous apercevons notamment les Peter Parker et Mary Jane de la cultissime série d'animation Spider-Man des années 90. Cela a naturellement suscité une grande excitation auprès des fans, se demandant si une potentielle série Spider-Man 98' serait également dans les cartons. Au micro de Screen Rant, Brad Winderbaum a voulu quelque peu tempérer leur engouement.

Il y a toujours du potentiel, pas vrai ? Je ne veux fermer aucune porte. Mais je pense que, pour l'instant, dans l'avenir proche, X-Men 97' va continuer de dominer les années 90. À quel point nous allons faire intervenir des caméos ou raconter des histoires d'autres personnages Marvel de cette époque est encore à déterminer. Mais cela sera vu par le prisme des X-Men. Brad Winderbaum dans l'interview de Screen Rant s'agissant du retour aux sources animées de Spider-Man

Un nouvel Eldorado nostalgique pour le MCU ?

Alors que les récents films du MCU ou même de Spider-Man n'ont pas vraiment eu la cote, c'est peut-être bien vers le passé que Marvel doit se tourner pour trouver sa rédemption. Pour l'heure, cela se fera donc via une nouvelle saison de X-Men 97' s'agissant des séries, ainsi qu'éventuellement avec Daredevil Born Again. Du côté des films, un certain Deadpool 3 a suscité un énorme engouement en faisant revenir l'iconique Wolverine de Hugh Jackman.

Les X-Men semblent donc de nouveau avoir le vent en poupe et pourraient représenter le salut tant espéré par le MCU. Un nouveau film live-action serait à ce titre en production, avec Michael Lesslie (Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) en négociation pour en être le scénariste. Le Spider-Man de notre enfance en profitera-t-il pour faire d'autres caméos en attendant sagement son heure de gloire ? L'avenir nous le dira.