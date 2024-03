La porte est du moins ouverte pour une revisite de la célèbre série TV animée Spider-Man de 1994. Brad Winderbaum, chef de la branche streaming, télévision et animation chez Marvel, n'est en tout cas pas contre l'idée. D'autant que le Tisseur pourrait faire des apparitions dans la série X-Men '97, avec son costume de l'époque.

Le Spider-Man d'antan bientôt de retour ?

C'est un temps que les moins de vingt ans ont tout juste connu. En 1994, une série animée Spider-Man faisait ses débuts à la télévision. À l'instar de celle dédiée à Batman lancée deux ans plus tôt, elle a permis à beaucoup d'enfants de découvrir ce super-héros si cher à Stan Lee. Pour votre serviteur, elle a contribué à faire du Tisseur l'un de ses super-héros préférés. Pendant quatre ans, elle nous a en effet permis de connaître tout l'univers de l'Araignée, dans ses bons comme mauvais côtés.

Alors que le premier épisode de la série animée X-Men '97 sera diffusée demain sur Disney+, une vague de nostalgie pointe chez Marvel. Il faut dire que les tentatives de faire du neuf n'ont dernièrement pas eu beaucoup de succès pour le studio. Ainsi, Agents of Fandom a interrogé Brad Winderbaum, l'homme à la tête du pan animation chez Marvel. Celui-ci a indiqué que de nombreux caméos feront leur apparition dans la revisite des X-Men originaux. Cela pourrait par ailleurs justifier la production d'autres séries similaires pour des super-héros très appréciés.

Les X-Men sont enfin de retour... et bientôt Spider-Man ? © Marvel

Un début de toile se tisse

Parmi les personnages les plus emblématiques de l'univers Marvel, Spider-Man occupe le haut du podium. Il apparaît donc évident que Peter Parker fera des apparitions dans la série X-Men. Agents of Fandom en a d'ailleurs profité pour demander à Brad Winderbaum si une revisite de la série animée originale est prévue pour le Tisseur. L'homme a répondu : « Tout ce que je peux vous dire c'est : on ne sait jamais ».

Gageons que Marvel a songé à un tel projet, mais attends de voir si le succès est au rendez-vous pour X-Men '97. Les fans de la première heure seront certainement ravis de ce fan-service nostalgique. Mais qu'en est-il des nouvelles générations ? D'autant que le scénariste/producteur très impliqué dans le projet Beau De Mayo a mystérieusement été viré avant la diffusion de la première saison. Verdict demain pour voir ce que les X-Men à l'ancienne ont encore dans le ventre, 20 ans après.