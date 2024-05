Il n’est pas rare de voir des séries changer leurs plans à la dernière minute. On n'en compte même plus le nombre de séries mises à mort avant l’heure, parfois avant même qu’elles n'aient le temps de se terminer convenablement. Mais il est un peu plus rare de voir certaines d’entre elles être renouvelées alors qu’elles n’auraient pas dû l’être. Disney+ vient de créer la surprise en annonçant le retour imminent d’une grosse série à succès qui n’aurait dû avoir qu’une seule saison !

Disney+ renouvelle une série que personne ne pensait revoir !

« Une saison 2 et une saison 3 siouplait ! »La commande est passée pour Disney+ qui mise un max sur sa récente série événement, Shogun. Oui, vous avez bien lu, la mini-série va finalement avoir le droit à deux nouvelles saisons qui n’étaient pas prévues.

Lorsque la série s’est mise à cartonner sur Disney+, au début de sa diffusion, les deux showrunners Rachel Kondo et Justin Mark, couple à la ville et au travail, avaient affirmé que cette première saison avait demandé près de 6 années de travail intensif. Une demande d’énergie considérable que le couple ne se voyait alors pas renouveler. La boucle était bouclée, on ne devait pas revoir la série rempiler, pas de saison 2 pour Shogun. Sauf que Disney+ et Hulu en ont décidé autrement.

Oui, restons calme, on verra ©Shogun - Disney

Shogun va revenir pour une saison 2 et 3, ça divise déjà

Les saison 2 et 3 de Shogun sont une réalité désormais. Une nouvelle qui fera assurément des heureux, mais qui va aussi jeter un sacré froid chez les fans de la première heure. On sait ce qu'il se passe en général quand une série ou un film qui se suffit à lui-même fonctionne et qu'une suite forcée est mise en chantier... on serre les dents.

Quelques temps après leur première prise de parole, Justin Mark commençait déjà à entre-ouvrir la porte à une suite. En disant qu’il y avait peut-être des idées à exploiter.

Le problème, c’est que l’œuvre originelle dont s’inspire la série, le roman de James Clavell, n’a pas de suite. La saison 1 couvre l’intégralité de l’œuvre, une volonté des showrunners à la base. Si l’histoire du Japon, elle, ne s’arrête pas là, la série devra prendre ses aises pour la suite. À voir donc. Quoi qu’il en soit, une star est d’ores et déjà confirmée au casting, le charismatique Hiroyuki Sanada, qui avait déjà affirmé qu’il reviendrait dans de prochaines saisons si ça devait se faire. Voilà que c’est chose faite désormais.