Louis D'Esposito, co-président de Marvel Studios et Kevin Feige, grand manitou chez Marvel, ont confié ceci lors d'une interview auprès de Empire. Selon eux, Deadpool 3 représente une sorte de nouveau départ pour le MCU, à plus d'un titre.

Deadpool 3, l'anti-héros dont avait tant besoin le MCU ?

Depuis son annonce, Deadpool 3 n'a fait qu'enchaîner les bonnes nouvelles. Rien que l'idée de faire revenir Hugh Jackman dans son légendaire rôle de Wolverine avait absolument enflammé les fans. Nous avons depuis eu l'occasion de voir son personnage et celui de Ryan Reynolds en action dans un trailer qui annonce du très lourd. Malgré des piques bien senties à Kevin Feige, boss de Marvel Studios, l'intéressé n'a pas tari d'éloges concernant ce prochain film s'inscrivant dans le MCU. Son enthousiasme à son sujet est également partagé par Louis D'Esposito.

Au micro d'Empire, les deux hommes sont revenus sur les temps difficiles qu'a traversé le MCU ces dernières années. Depuis Avengers: Endgame, les films suivants ont coup sur coup essuyé les échecs. C'est notamment le cas pour Ant-Man 3 et The Marvels. La faute notamment à une sorte de boulimie des productions, qui ont à force proprement écœuré les fans « On a pris un coup, mais on revient en force. Peut-être que quand on en fait trop, on finit par se diluer. Nous n'allons plus faire ça désormais. Nous avons retenu la leçon. Peut-être allons-nous maintenant nous contenter de deux ou trois films et une ou deux séries par an, au lieu de quatre de chaque », a déclaré Louis D'ESposito. À ce titre, Deadpool 3 est le seul film sous l'égide du MCU à sortir cette année. Une première depuis bien longtemps pour cette énorme machine à produire films et séries.

Le « Jésus Marvel » prophétisé ?

Kevin Feige avait de son côté ceci à dire s'agissant de Deadpool 3 : « C'est agréable de se rallier derrière un seul projet phare cette année. Je suis plus à l'aise dans le rôle de l'outsider. Je préfère surprendre et dépasser les attentes. Les derniers films Marvel n'ont pas réussi à enflammer les foules comme tant d'autres avant eux. Nous entrons dans une période intéressante et nous avons clairement changé. Que cela soit dans des proportions messianiques ou pas, l'avenir le dira ». Au vu des réactions autour du prochain film Deadpool, tout porte à croire que celui représente définitivement le « Jésus Marvel » dont le MCU avait terriblement besoin. Verdict le 24 juillet au cinéma.