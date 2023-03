Depuis le début des années 2000, les adaptations les plus populaires de Spider-Man au cinéma se sont faites en live-action, bien que les jeux comme Marvel's Spider-Man soient très bons également. La trilogie de Sam Raimi a en effet rencontré un gros succès critique. Les films avec Andrew Garfield n'ont malheureusement pas réitéré l'exploit. Le Spidey de Tom Holland dans le MCU est, lui, extrêmement populaire. Mais c'est du côté de l'animation qu'il a fallu se tourner pour avoir un peu de fraîcheur. En 2018, Spider-Man : New Generation faisait un carton. Sa suite, Across the Spider-Verse, est attendue pour le 31 mai 2023. Un troisième film, Beyond the Spider-Verse, est quant à lui déjà prévu pour 2024. Mais en attendant, Spider-Man va avoir le droit à une aventure bonus totalement inattendue !

Un film très attendu s'offre un spin-off surprise

C'est dans un article publié ce mercredi que Variety a révélé des informations croustillantes. Celles-ci concernent un projet que l'on doit aux studios Sony Pictures Animation et Imageworks. Encore auréolé de mystère, celui-ci s'avère déjà très prometteur. On sait en effet qu'il s'agira d'un court-métrage Spider-Man prenant place dans l'univers animé du Spider-Verse. Celui-ci répondra au doux nom de The Spider Within. Concrètement, il s'agira donc d'une sorte de spin-off de Spider-Man : Across the Spider-Verse. En revanche, on ne sait pas si les deux projets seront liés scénaristiquement. Au vu du synopsis et du nom du court-métrage, on peut plutôt penser que l'aventure se déroulera dans la psyché de Miles Morales, occupé à combattre ses démons. Si tel est le cas, ce sont de véritables folies visuelles qui nous attendent ! La bonne nouvelle, c'est que le public français sera le premier à en avoir le cœur net : le film sera dévoilé au festival d'Annecy à la mi-juin.

Miles Morales a du mal à équilibrer ses responsabilités en tant qu'adolescent, ami et étudiant, tout en agissant en tant que super-héros sympathique du quartier de Brooklyn. Après une journée particulièrement difficile à vivre sous cette pression, Miles subit une crise de panique qui l'oblige à affronter les manifestations de son anxiété, et à apprendre que demander de l'aide peut être un acte aussi courageux que protéger sa ville du mal. Premier synopsis de The Spider Within (via Variety)

Qu'attendre de Spider-Man : Across the Spider-Verse ?

Si l'on n'en sait pas plus sur The Spider Within, il s'agit d'un projet original. Il s'inscrit en effet dans le cadre du programme LENS (Leading & Empowering New Storytellers), qui regroupe des projets de jeunes talents issus de studios différents, mais réunis sous une même bannière. Quant à Spider-Man : Across the Spider-Verse, les fans devraient être aux anges. Ici, on est sur de la grosse production, et Miles Morales devra parcourir le Spider-Verse en faisant face à de nombreux dangers. On sait déjà qu'il sera accompagné de Gwen Stacy et du Spider-Man de 2099. Il y a fort à parier qu'il croisera également la route d'autres hommes-araignées. Les fans de No Way Home et de son Multivers devraient apprécier. On vous laisse sur la dernière bande-annonce en date du long-métrage d'animation !