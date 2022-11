Avec le multivers, Spider-Man Across the Spider-Verse peut faire un peu tout ce qu'il veut, y compris intégrer des personnages iconiques. Deux noms sont d'ailleurs évoqués.

Spider-Man New Generation 2 alias Spider-Man Across the Spider-Verse s'annonce comme une gigantesque fête où tout le monde aura sa place.

Un casting 5 étoiles pour Spider-Man Across the Spider-Verse ?

Spider-Man Across the Spider-Verse fera revenir Miles Morales (Shameik Moore), Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) ou encore Spider-Man 2099 (Oscar Isaac) pour une aventure qui s'annonce mouvementée dans le multivers.

Miles Morales se lance dans une aventure épique qui transportera le sympathique Spider-Man du quartier de Brooklyn à plein temps à travers le multivers pour unir ses forces avec Gwen Stacy et une nouvelle équipe.

Mais ces personnages ne seront pas seuls. Daniel Kaluuya prêtera sa voix à Hobart « Hobie » Brown alias Spider-Punk, l'homme araignée anarchiste à la crête et à la guitare électrique. Spider-Woman, Supaidaman, Scarlet Spider, Cyborg Spider-Woman et Spider-Man India seront aussi du voyage.

Selon The Cosmic Circus, deux autres variantes de Spidey seront là et ça va faire plaisir aux fans. D'après la rumeur, le Spider-Man de Tom Holland et celui de Yuri Lowenthal (Marvel's Spider-Man) apparaitraient dans Across the Spider-Verse. Crédible ? Lizzie Hall, qui a contribué longtemps au site Murphy's Multiverse, semble partager les mêmes sources. Parfois bonnes, mais certaines informations étaient également fausses donc les pincettes sont de rigueur.