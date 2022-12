Comme convenu, Spider-Man Across The Spider-Verse a dévoilé sa nouvelle bande-annonce à 19 heures tapantes. Un trailer à la hauteur de l'attente des fans ?

Le teasing avait débuté avec une série d’images, place à une nouvelle bande-annonce. À l’approche de la sortie du film d’animation, Sonic Pictures intensifie enfin la communication autour de Spider Man Across The Spider Verse. Le film qui avait subi un malencontreux retard à cause de la pandémie de Covid-19 est enfin prêt à se montrer et ça donne clairement envie.

Une bande-annonce pour Spider Man Across The Spider Verse

L’attente en valait la chandelle. Depuis son report, la suite de Spider-Man : Into The Spider-Verse s’est montrée particulièrement discrète. Jusqu’à tout récemment, les informations sur le long métrage étaient bien maigres aux yeux des fans. Ils devaient alors se contenter de rumeurs en tout genre, dont l’une laissant entrevoir l’arrivée de deux Tisseurs très appréciés. Il était grand temps, mais le nouveau trailer de Spider Man Across The Spider Verse est là. Le trio attendu constitué de Spider-Man 2099 (Oscar Isaac), Miles Morales (Shameik Moore), et Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) est clairement mis en avant.

Dans Spider-Man Across The Spider-Verse, Miles Morales est catapulté en plein cœur du multivers. Il y rencontra toute une équipe de Spider-Héros chargés de protéger son existence même. Alors que cette joyeuse bande d’homme et femme araignées se disputent sur la façon de gérer une nouvelle menace, The Spot (Jason Schwartzman) Miles se retrouve opposé aux Spider-Man des autres univers. La suite du film d’animation à succès mettra en scène six dimensions différentes, pour autant de versions du Tisseur.

Chacune d'entre elle aura apportera un style d’animation différent. Nueva York du monde de Spider-Man 2099, est par exemple basé sur le style d'illustrations de Syd Mead sur ce à quoi le futur pourrait ressembler. Le trailer offre d'ailleurs un premier aperçu de Spider-Woman, incarnée Issa Rae. Les plus observateurs remarqueront la présence du Peter Parker du jeu Marvel's Spider-Man et son protégé. Spider Man Across The Spider Verse est toujours prévu au cinéma le 2 juin 2023 en France.