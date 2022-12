Spider-Man Across the Spider-Verse est prévu pour le 2 juin 2023 au cinéma, et avec le dernier trailer qui colle des frissons, l'attente va être longue. Pour patienter, voici déjà une image inédite.

Un superbe poster pour Spider-Man Across the Spider-Verse

Spider-Man Across the Spider-Verse ou Spider-Man : Seul contre tous chez nous (oui, c'est moche), la suite de Spider-Man : Into The Spider-Verse, se montre encore avec une nouvelle image. Un poster qui illustre parfaitement le multivers avec un pot-pourri des hommes araignées qui seront dans le film.

Une affiche avec Miles Morales au premier plan et derrière des Spideys comme Spider-Gwen ou Spider-Punk qui seront rejoints par Scarlet Spider ou encore le super-héros du jeu PS5 et PS4 Marvel's Spider-Man.

Pour rappel, le multivers sera au coeur de Spider-Man Across the Spider-Verse d'où les diverses variantes de l'homme araignée. Un long-métrage qui dévoilera six dimensions avec, à chaque fois, des techniques d'animation différentes.

Miles Morales se lance dans une aventure épique qui transportera le sympathique Spider-Man du quartier de Brooklyn à plein temps à travers le multivers pour unir ses forces avec Gwen Stacy et une nouvelle équipe.

La liste des Spideys de Spider-Man Seul contre tous

En combinant la bande-annonce et le poster de Spider-Man Across the Spider-Verse, Gamesradar a établi une liste des Spideys du film. Les voici :