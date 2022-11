Spider-Man Into the Spider-Verse se dévoile un peu plus au travers d’une image inédite et d’informations exclusives. Les producteurs du film dévoilent de nouveaux détails sur l'adaptation.

Lors de sa sortie au cinéma en 2018, Spider Man Into the Spider Verse a eu l’effet d’une bombe. L’adaptation de Sony et Marvel a été un tel succès critique et commercial, qu’une suite a rapidement été en chantier. Repoussé à de multiples reprises, Spider-Man Across The Spider-Verse se refait aujourd’hui parler de lui avec une nouvelle image et informations inédites.

Une images et des infos pour Spider Man Across The Spider Verse

Toujours prévu pour le 2 juin 2023, Spider-Man Across The Spider Verse sera centré sur la romance entre Miles Morales et Gwen Stacy (Spider-Woman). Une nouvelle menace viendra mettre à mal cette idylle naissante : The Spot. La suite du film d’animation à succès mettra en scène six dimensions différentes, pour autant de versions de Spider-Man. Aujourd’hui, le magazine Empire explique que chacune d’elle apportera un style d’animation différent.

Le premier film avait un style d’animation dominant. Celui-ci en a six. Donc on prend ces outils, on ajoute tout ce qu’on a appris sur The Mitchells Vs The Machines, et on les pousse encore plus loin pour coller avec l'ambition de ce film qui est de vous épater à chaque fois que vous entrez dans un nouvel environnement. C’est aussi s’assurer que le style du film reflète son histoire et que les images soient motivées par des sentiments, par opposition à certains projets artistiques sans queue ni tête. Ce qu’est également le film d’ailleurs. Phil Lord - producteur de Spider Man Across The Spider-Verse

Un style pour chaque univers

Comme l’explique le magazine, le style du premier film jouait avec le framerate pour raconter l’histoire de Miles Morales. Une technique audacieuse qui demandait une précision d’orfèvre. Spider-Man Across The Spider Verse compte bien surenchérir tout ce qui a rendu son prédécesseur si spécial. Comme son nom le laisse suggérer, le film proposera un voyage épique au travers de plusieurs réalités.

« Les deux que vous avez vus dans le teaser sont Earth-50101, que nous appelons “Mumbattan”’ - qui est basé sur le look d’un comics indien - et Nueva York du monde de Spider-Man 2099. C’est basé sur le style d'illustrations de Syd Mead sur ce à quoi le futur pourrait ressembler. Il y a également le monde de Gwen, qui est l’Earth-65. C’était un style aquarelle rappelant les couvertures de ses comics », explique Christopher Miller, également producteur du film. D'autres informations et images pourraient arriver dans les heures qui viennent, comme ce fut le cas avec Indiana Jones 5. Selon plusieurs rumeurs, Spider-Man Across The Spider-Verse pourrait réserver de belles surprises aux fans du MCU comme du jeu vidéo d'Insomniac Games. Deux personnages iconiques pourraient en effet faire partie du casting.