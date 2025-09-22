En attendant sa sortie au cinéma le 31 juillet 2026, le tournage de Spider-Man 4 bat son plein, comme nous avons pu le constater en août avec diverses vidéos et photos leakées comme officielles. Plus récemment, Complex a eu l'occasion de s'entretenir avec Tom Holland, l'interprète de Peter Parker sur le grand écran, afin de parler notamment de sa toute nouvelle combinaison. L'acteur en a également profité pour expliquer à quel point ce quatrième film porte bien son nom de A Brand New Day.

Spider-Man 4 A Brand New Day devrait définitivement bien mériter son nom

À bien des égards, on se doutait déjà que Spider-Man 4 A Brand New Day allait largement dénoter avec les trois précédents films affichant Tom Holland dans le rôle principal. Déjà, Peter Parker a dû faire effacer toute trace de son existence dans son univers pour le sauver dans No Way Home. C'est donc avec une ardoise vierge que notre cher Tisseur doit refaire sa vie de 0, à un niveau a priori plus proche de la rue. Cela impliquerait notamment une présence moindre à l'écran entre autres de Zendaya dans le rôle de Michelle-Jones, au profit d'autres personnages, comme apparemment le Punisher de Jon Bernthal.

Dans le cadre d'une récente interview auprès de Complex, Tom Holland a encore appuyé sur ce point s'agissant de Spider-Man 4. « Ça ne ressemble pas à la simple production d'un quatrième film. On est en train de faire le quatrième film du prochain chapitre. Il s'appelle "A Brand New Day" pour une bonne raison : c'est une renaissance, c'est quelque chose de complètement nouveau ».

Cela se voit également au niveau du costume qu'il va porter dans Spider-Man 4, sur lequel Complex s'est le plus attardé. Il s'agit en effet d'une combinaison visant à mélanger les styles des trois Tisseurs qu'on a pu voir travailler ensemble dans No Way Home. « Ce qu'a vécu Peter dans le troisième film l'a beaucoup marqué, il voit ceux incarnés par Tobey et Andrew comme ses grands frères, et il voulait leur rendre hommage avec une tenue qui fait référence aux leurs ». Il faudra toutefois être patient pour voir ce que cela donnera dans les salles obscures, puisque Spider-Man 4 n'arrivera au cinéma que le 31 juillet 2026.

© Complex

Source : Complex sur Instagram