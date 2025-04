À l'occasion de la CinemaCon 2025 qui s'est tenue hier, Sony Pictures a sorti le grand jeu en annonçant ou confirmant tout un tas de films à venir bientôt, dont le film d'adaptation Zelda réalisé par Wes Ball, qui avait précédemment annoncé sa date de sortie ou encore le prochain film Resident Evil réalisé par Zach Cregger. Mais le plus gros morceau restait le très attendu Spider-Man 4, qui confirme donc officiellement son nom et sa date de sortie en salles !

Un nouveau jour se lève avec de grosses annonces pour Spider-Man 4

Après de nombreux rebondissements et visiblement un certain casse-tête pour savoir qui va le réaliser, le produire et avec quelle histoire, Spider-Man 4 tisse enfin sa toile pour sa sortie exclusivement au cinéma. Alors que le tournage devrait commencer cet été, Sony Pictures levait enfin le voile durant la CinemaCon 2025 sur son nom officiel et sa date de sortie en salles. Voici donc venir Spider-Man : A Brand New Day, à venir le 31 juillet 2026 !

Après la trilogie sur le thème du foyer (ou « home » en anglais), Spider-Man 4 annonce donc la couleur avec son titre. Cela commence par son réalisateur, en la personne de Daniel Destin Cretton. Tom Holland reprendra naturellement le rôle de Peter Parker. Après l'annonce de Sony Pictures, celui-ci indiquait d'ailleurs que ce nouveau film du Tisseur dans le MCU allait marquer « un nouveau départ ». Un peu comme ce que les frères Russo avaient d'ailleurs à dire à propos d'Avengers Secret Wars, attendu courant 2027 et qui succèdera à Avengers Doomsday à venir quant à lui en 2026.

Le choix d'un tel titre pour Spider-Man 4 n'est par ailleurs pas anodin. Pour rappel, à la fin de No Way Home, Peter Parker demande à Docteur Strange de repartir de zéro et d'effacer l'existence de Peter Parker de la mémoire de son monde, pour éviter que la réalité soit déchirée lorsqu'il a demandé au Sorcier Suprême de faire oublier, sauf à ses êtres chers, la révélation de son identité de super-héros par Quentin Beck/Mysterio dans Far From Home. Notre Tisseur devra donc à nouveau prouver sa valeur aux habitants de New-York, et renouer ses liens avec MJ et ses amis. Selon de récents leaks, le grand méchant de Spider-Man 4 pourrait par ailleurs être le Caméléon, ce qui a fait tiquer certains fans, ou potentiellement Mr Negative. Il faudra toutefois attendre des confirmations officielles d'ici à la sortie de A Brand New Day le 31 juillet de l'année prochaine.

