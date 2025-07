Ça commence doucement à s'éclaircir pour l'avenir de Spider-Man. Alors que le troisième volet des aventures animées de Miles Morales vient d'être reporté, le prochain film mettant en scène Tom Holland dans le rôle de Peter Parker se prépare bien lui ! Attendu pour 2026, il devrait vraiment plaire aux fans des comics si on en croit les dernières déclarations du réalisateur.

Le film Spider-Man dont les fans rêvaient ?

Les projets ne manquent pas autour de l'univers de Spider-Man. Du côté du grand écran, Beyond The Spider-Verse n'arrivera pas avant 2027. Les fans se tourneront donc d'abord vers Brand New Day, le quatrième opus des aventures de Tom Holland dans le costume de l'Homme-araignée. À presque un an jour pour jour de la sortie — le 31 juillet 2026 — de nouvelles informations continuent de mettre l'eau à la bouche.

Kevin Feige, le président de Marvel Studios, s'est récemment entretenu avec nos confrères de Collider. Il a alors donné de nouveaux détails sur ce Spider-Man 4. Selon lui, la fin de No Way Home annonce un grand changement dans la posture de Tom Holland par rapport à son rôle. En repartant plus ou moins de zéro, le comédien devrait enfin pouvoir adopter une approche plus personnelle du personnage.

Cela collera d'ailleurs bien plus avec des enjeux plus terre-à-terre. Brand New Day ne sera pas une histoire de grande mission pour sauver le monde, loin de là. C'est la ville que Spider-Man va devoir sauver, renouant avec la branche « street-level » de son lore. Les malfrats agissants dans les rues n'ont qu'à bien se tenir !

Qui plus est, Peter Parker aura un équipier de choix pour ce nouveau film. Comme cela a été confirmé, le Punisher sera de la partie dans Brand New Day. Le personnage étant apparu pour la première fois dans les comics Spider-Man, ce sera un très joli clin d'œil aux fans de la part du réalisateur, Destin Daniel Cretton. Feige confie en plus qu'il a accroché « accroché au mur de son département artistique huit ou neuf couvertures de bandes dessinées qu'il est en train de faire vivre dans ce film ». Voilà qui est plus que prometteur à l'approche du tournage !