Maintenant que Spider-Man 4 A Brand New Day est enfin annoncé, les langues commencent à se délier à son sujet, avec une bonne et une mauvaise nouvelles.

Quatre ans après la sortie du très apprécié No Way Home, Spider-Man 4 A Brand New Day est enfin officiel après des mois de leaks et rumeurs. Peter Parker nous donne ainsi rendez-vous le 31 juillet 2026 pour voir comment il va rebondir après les radicaux changements opérés à la fin du précédent film. On en sait d'ailleurs maintenant un peu plus sur quand le tournage de cette suite très attendue va commencer, et une partie des implications de ce proverbial nouveau jour pour notre Tisseur new-yorkais.

Spider-Man 4 va bientôt commencer sa toute nouvelle journée

Après une trilogie centrée sur le foyer pour notre cher super-héros du voisinage, Spider-Man 4 entend marquer un « nouveau départ » pour un Peter Parker qui n'est plus un adolescent un peu perdu. Suite aux événements de No Way Home, il va en effet devoir se reconstruire une toute nouvelle vie, peut-être en essayant de recoller les morceaux de la précédente, mais a priori pas forcément.

Selon Cosmic Circus, on apprend par exemple que ce nouveau film pourrait donner un rôle mineur à Zendaya, qui incarne Michelle-Jones dans la trilogie originale. Étant donné qu'elle a perdu ses souvenirs relatifs à Peter, cela pourrait avoir un sens. Cela rejoindrait également des rumeurs selon lesquelles Mary Jane pourrait enfin faire son entrée dans le MCU.

La présence minimisée de la MJ incarnée par Zendaya dans Spider-Man 4 est toutefois à prendre avec de prudentes pincettes en attendant des informations plus officielles. Selon Daniel Richtman, un insider généralement bien informé, on apprend aussi que le film devrait débuter son tournage courant août de cette année. Là encore, cela rejoint des rapports indiquant que la chose devait avoir lieu durant cet été. Nous devrions donc en apprendre davantage à propos du film à ce moment-là. On peut toutefois se demander si cela permettra bien à ce quatrième volet de sortir le 31 juillet 2026, comme annoncé. L'avenir qui n'est pas encore tissé nous le dira.