Actuellement enfin en plein tournage, Spider-Man 4, intitulé A Brand New Day, se dévoile via de nouvelles vidéos et leaks, et ça s'annonce proprement fou.

Après une certaine traversée du désert, les choses sérieuses commencent enfin à prendre forme pour le particulièrement attendu Spider-Man 4 : A Brand New Day. Alors que le film doit sortir en salles le 31 juillet 2026, son tournage a enfin officiellement commencé de manière spectaculaire, en témoigne plusieurs vidéos volées et de nouveaux leaks. Le Tisseur interprété par Tom Holland a enfin sorti le costume, et l'excitation sur les lieux du tournage de Spider-Man 4 est définitivement palpable.

Spider-Man 4 se balance dans la vraie vie via des vidéos du tournage et des leaks

Quatre ans après le très apprécié No Way Home, Spider-Man 4 A Brand New Day devient enfin réalité à l'heure où nous écrivons ces lignes. Le tournage du prochain film avec Tom Holland dans le rôle principal bat actuellement son plein, avec en l'occurrence notre bon vieux Tisseur se balançant entre les immeubles. Pour cette suite particulièrement attendue, l'acteur avait confié dans une interview avant le début du tournage que les équipes « voulaient tourner le film à l'ancienne, dans des lieux réels ». Il était notamment question pour Spider-Man 4 d'une « scène énorme dans les rues de Glasgow ».

Tom Holland n'a pas menti, en témoigne les vidéos volées du tournage de Spider-Man 4 ci-dessous, qui montrent effectivement le Tisseur se balancer de manière spectaculaire au beau milieu d'une rue bien réelle. De nombreux passants ont ainsi pu avoir un aperçu en chair et en os de l'Homme Araignée, avec une excitation clairement palpable. Sur ce point, devrait en tout cas proposer une expérience visuelle authentique, avec ceci dit fatalement de grosses retouches en post-production.

En parallèle de cela, nous avons eu de plus amples détails quant au ton adopté par Spider-Man 4. Compte tenu de la présence du Punisher aux côtés du Tisseur, ce nouveau film devrait proposer une histoire très « street level », mais également nettement plus sombre que les précédents volets. Vivement le 31 juillet 2026 lorsque Spider-Man 4 se balancera dans les salles obscures pour voir ce qu'il en est réellement !

Sources : X.com